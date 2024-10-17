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Новости Видео Война
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Оккупант барахтается в огне, выбравшись из-под горящей бронемашины. ВИДЕО 18+

Оккупант сгорел вместе со своей бронемашиной на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен россиянин, который барахтается в огне вблизи горящего броневика, опубликована в соцсетях.

"Кадры от воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые держат оборону на Кураховском направлении", - отмечается в комментарии к записи.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Десантники 79-й бригады ликвидировали 25 оккупантов, 30 - ранили, а также уничтожили 4 единицы тяжелой бронетехники

Автор: 

армия РФ (19613) уничтожение (7183) Донецкая область (9950) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+22
Міг би і на мангал залізти - воронам смачніше би було жерти кацапа.
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17.10.2024 12:17
+16
тю. а воно їй нафіга? молодуха вже давно з Ашотіком. )
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17.10.2024 12:59
+14
І молодуха не взнає - якии в кацапа був кінець
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17.10.2024 12:18
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Міг би і на мангал залізти - воронам смачніше би було жерти кацапа.
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17.10.2024 12:17 Ответить
І молодуха не взнає - якии в кацапа був кінець
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17.10.2024 12:18 Ответить
тю. а воно їй нафіга? молодуха вже давно з Ашотіком. )
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17.10.2024 12:59 Ответить
здесь два возможных варианта - оторванный или обгоревший
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18.10.2024 13:43 Ответить
Та й х.й на нього. Це лише гвинтик у війні де Україна зараз нажаль не вивозить.
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17.10.2024 12:18 Ответить
Це не гвинтик. Ця війна веде Рашку до виснаження та розпаду. Конфлікти всередині вже почалися, бо дід - старий.
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17.10.2024 18:10 Ответить
Немає Ізота -
Здохла кацапська мерзота !
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17.10.2024 12:27 Ответить
=5
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17.10.2024 12:58 Ответить
прикуривать можна 🚬
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17.10.2024 12:57 Ответить
Зверху мангал, знизу шашлик. Треба навпаки.
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17.10.2024 12:59 Ответить
Сначала ему оторвало ноги , а потом он догорал. Майор Чернобаев.
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17.10.2024 13:05 Ответить
Музика з Термінатора до цього ролика підійшла би.
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17.10.2024 13:32 Ответить
а вчера он ел , спал , срал и вот только РАЗ и все !!! не ешь , не пьешь ,не срешь !!!
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17.10.2024 13:57 Ответить
Вот для кого заветные слова , гореть тебе в аду.
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17.10.2024 14:04 Ответить
Михалков снимал???)
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17.10.2024 14:27 Ответить
Пердак рванул.
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17.10.2024 14:50 Ответить
Обожнюю смажених бурятів
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17.10.2024 15:08 Ответить
гари гари ясно чтобы не погасло
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17.10.2024 17:17 Ответить
Сгарел, ска, на работе. Хадавую інспєктіравал.
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17.10.2024 17:35 Ответить
Не жилец
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18.10.2024 06:23 Ответить
Кайфушник
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18.10.2024 06:32 Ответить
 
 