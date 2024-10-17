Оккупант барахтается в огне, выбравшись из-под горящей бронемашины. ВИДЕО 18+
Оккупант сгорел вместе со своей бронемашиной на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен россиянин, который барахтается в огне вблизи горящего броневика, опубликована в соцсетях.
"Кадры от воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые держат оборону на Кураховском направлении", - отмечается в комментарии к записи.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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