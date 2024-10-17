Окупант борсається у вогні, вилізши з-під палаючої бронемашини. ВIДЕО 18+

Окупант згорів разом із своєю бронемашиною на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому завільмований росіянин, який борсається у вогні поблизу палаючого броньовика, опублікований у соцмережах.

"Кадри від воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які тримають оборону на Курахівському напрямі", - зазначається у коментарі до запису.

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