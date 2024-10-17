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Новини Відео Війна
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Окупант борсається у вогні, вилізши з-під палаючої бронемашини. ВIДЕО 18+

Окупант згорів разом із своєю бронемашиною на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому завільмований росіянин, який борсається у вогні поблизу палаючого броньовика, опублікований у соцмережах.

"Кадри від воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які тримають оборону на Курахівському напрямі", - зазначається у коментарі до запису.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла семи росіян валяються у багнюці на Курщині: "Штурмануть хотіли п#дари. Освободітєлі, сука". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17784) знищення (7525) Донецька область (8781) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+22
Міг би і на мангал залізти - воронам смачніше би було жерти кацапа.
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17.10.2024 12:17 Відповісти
+16
тю. а воно їй нафіга? молодуха вже давно з Ашотіком. )
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17.10.2024 12:59 Відповісти
+14
І молодуха не взнає - якии в кацапа був кінець
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17.10.2024 12:18 Відповісти
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Міг би і на мангал залізти - воронам смачніше би було жерти кацапа.
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17.10.2024 12:17 Відповісти
І молодуха не взнає - якии в кацапа був кінець
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17.10.2024 12:18 Відповісти
тю. а воно їй нафіга? молодуха вже давно з Ашотіком. )
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17.10.2024 12:59 Відповісти
здесь два возможных варианта - оторванный или обгоревший
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18.10.2024 13:43 Відповісти
Та й х.й на нього. Це лише гвинтик у війні де Україна зараз нажаль не вивозить.
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17.10.2024 12:18 Відповісти
Це не гвинтик. Ця війна веде Рашку до виснаження та розпаду. Конфлікти всередині вже почалися, бо дід - старий.
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17.10.2024 18:10 Відповісти
Немає Ізота -
Здохла кацапська мерзота !
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17.10.2024 12:27 Відповісти
=5
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17.10.2024 12:58 Відповісти
прикуривать можна 🚬
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17.10.2024 12:57 Відповісти
Зверху мангал, знизу шашлик. Треба навпаки.
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17.10.2024 12:59 Відповісти
Сначала ему оторвало ноги , а потом он догорал. Майор Чернобаев.
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17.10.2024 13:05 Відповісти
Музика з Термінатора до цього ролика підійшла би.
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17.10.2024 13:32 Відповісти
а вчера он ел , спал , срал и вот только РАЗ и все !!! не ешь , не пьешь ,не срешь !!!
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17.10.2024 13:57 Відповісти
Вот для кого заветные слова , гореть тебе в аду.
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17.10.2024 14:04 Відповісти
Михалков снимал???)
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17.10.2024 14:27 Відповісти
Пердак рванул.
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17.10.2024 14:50 Відповісти
Обожнюю смажених бурятів
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17.10.2024 15:08 Відповісти
гари гари ясно чтобы не погасло
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17.10.2024 17:17 Відповісти
Сгарел, ска, на работе. Хадавую інспєктіравал.
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17.10.2024 17:35 Відповісти
Не жилец
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18.10.2024 06:23 Відповісти
Кайфушник
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18.10.2024 06:32 Відповісти
 
 