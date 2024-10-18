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Новости Видео Война
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Самый современный российский танк Т-90 "Прорыв" взрывается после атаки украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе уничтожил новейший российский танк Т-90 "Прорыв".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 60 ОМБр с беспилотника наблюдают за детонацией боекомплекта танка. ВИДЕО

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армия РФ (19665) танк (2272) уничтожение (7238) дроны (4089)


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Топ комментарии
+13
Це танк-камікадзе знищує український дрон!
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18.10.2024 13:22 Ответить
+12
Прорив *****.
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18.10.2024 13:16 Ответить
+12
Їх там не було - танк заглох і вони з каністрами пішли за соляркою в село...
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18.10.2024 13:18 Ответить
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Прорив *****.
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18.10.2024 13:16 Ответить
передивився три раза так і не зрозумів що з кацапами
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18.10.2024 13:16 Ответить
Їх там не було - танк заглох і вони з каністрами пішли за соляркою в село...
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18.10.2024 13:18 Ответить
Скоріш за самогоном.
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18.10.2024 16:15 Ответить
Та вже нічого
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18.10.2024 14:01 Ответить
"И дорогая не узнает каков танкиста был конец". Стара совковая песня.
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18.10.2024 13:17 Ответить
"И дорогая не узнает - а танкиста был конец?"
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18.10.2024 17:41 Ответить
шахтёра
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19.10.2024 06:03 Ответить
Це танк-камікадзе знищує український дрон!
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18.10.2024 13:22 Ответить
такий собі "шурік матросов" )
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18.10.2024 13:36 Ответить
аналоГовнет вибухає
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18.10.2024 13:36 Ответить
Боєкомплект здетонував. Постріляти хотіли...
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18.10.2024 13:50 Ответить
Схоже, дрон реально у відкритий люк механіка залетів і вибухнув акурат біля "барабанного" механізму, в якому саме в цьому місці знаходився снаряд...
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18.10.2024 16:03 Ответить
ванья, ти КО.
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18.10.2024 16:47 Ответить
Был прорыв, стал разрыв
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18.10.2024 14:10 Ответить
гарно прорвали нарив
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18.10.2024 14:59 Ответить
Танк Т-90 "Прорив" - найкращий танк у світі!
Якщо вам треба бистро зігрітись...)))
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18.10.2024 15:46 Ответить
був "прорив", а став - "подрив"
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18.10.2024 16:46 Ответить
У меня один вопрос к youtube:
Учитывая, что ролики про "Т-90 прорыв, который в результате подрыва улетает в отрыв" суммарно набирают ****** просмотров, то сколько этот самый youtube платит авторам (операторам БПЛА) такого огненного шоу?
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18.10.2024 21:18 Ответить
" Подрыв"
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19.10.2024 04:31 Ответить
нащо писати "*************" ?
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19.10.2024 06:04 Ответить
В кацапів ************* просто.
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19.10.2024 13:15 Ответить
Танк " Подрыв" ХЄРОiчєскi атаковал сабою дрон
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19.10.2024 12:16 Ответить
 
 