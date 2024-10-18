Самый современный российский танк Т-90 "Прорыв" взрывается после атаки украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе уничтожил новейший российский танк Т-90 "Прорыв".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
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+13 Муля #591261
показать весь комментарий18.10.2024 13:22 Ответить Ссылка
+12 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий18.10.2024 13:16 Ответить Ссылка
+12 AbOriginal_UA
показать весь комментарий18.10.2024 13:18 Ответить Ссылка
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Якщо вам треба бистро зігрітись...)))
Учитывая, что ролики про "Т-90 прорыв, который в результате подрыва улетает в отрыв" суммарно набирают ****** просмотров, то сколько этот самый youtube платит авторам (операторам БПЛА) такого огненного шоу?