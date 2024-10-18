Найсучасніший російський танк Т- 90 "Прорив" вибухає після атаки українського дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе знищив новітній російський танк Т- 90 "Прорив".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+13 Муля #591261
показати весь коментар18.10.2024 13:22 Відповісти Посилання
+12 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар18.10.2024 13:16 Відповісти Посилання
+12 AbOriginal_UA
показати весь коментар18.10.2024 13:18 Відповісти Посилання
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Якщо вам треба бистро зігрітись...)))
Учитывая, что ролики про "Т-90 прорыв, который в результате подрыва улетает в отрыв" суммарно набирают ****** просмотров, то сколько этот самый youtube платит авторам (операторам БПЛА) такого огненного шоу?