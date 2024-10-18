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Найсучасніший російський танк Т- 90 "Прорив" вибухає після атаки українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе знищив новітній російський танк Т- 90 "Прорив".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 60 ОМБр з безпілотника спостерігають за детонацією боєкомплекту танка. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17784) танк (2083) знищення (7525) дрони (4876)


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Топ коментарі
+13
Це танк-камікадзе знищує український дрон!
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18.10.2024 13:22 Відповісти
+12
Прорив *****.
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18.10.2024 13:16 Відповісти
+12
Їх там не було - танк заглох і вони з каністрами пішли за соляркою в село...
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18.10.2024 13:18 Відповісти
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Прорив *****.
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18.10.2024 13:16 Відповісти
передивився три раза так і не зрозумів що з кацапами
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18.10.2024 13:16 Відповісти
Їх там не було - танк заглох і вони з каністрами пішли за соляркою в село...
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18.10.2024 13:18 Відповісти
Скоріш за самогоном.
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18.10.2024 16:15 Відповісти
Та вже нічого
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18.10.2024 14:01 Відповісти
"И дорогая не узнает каков танкиста был конец". Стара совковая песня.
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18.10.2024 13:17 Відповісти
"И дорогая не узнает - а танкиста был конец?"
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18.10.2024 17:41 Відповісти
шахтёра
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19.10.2024 06:03 Відповісти
Це танк-камікадзе знищує український дрон!
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18.10.2024 13:22 Відповісти
такий собі "шурік матросов" )
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18.10.2024 13:36 Відповісти
аналоГовнет вибухає
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18.10.2024 13:36 Відповісти
Боєкомплект здетонував. Постріляти хотіли...
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18.10.2024 13:50 Відповісти
Схоже, дрон реально у відкритий люк механіка залетів і вибухнув акурат біля "барабанного" механізму, в якому саме в цьому місці знаходився снаряд...
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18.10.2024 16:03 Відповісти
ванья, ти КО.
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18.10.2024 16:47 Відповісти
Был прорыв, стал разрыв
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18.10.2024 14:10 Відповісти
гарно прорвали нарив
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18.10.2024 14:59 Відповісти
Танк Т-90 "Прорив" - найкращий танк у світі!
Якщо вам треба бистро зігрітись...)))
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18.10.2024 15:46 Відповісти
був "прорив", а став - "подрив"
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18.10.2024 16:46 Відповісти
У меня один вопрос к youtube:
Учитывая, что ролики про "Т-90 прорыв, который в результате подрыва улетает в отрыв" суммарно набирают ****** просмотров, то сколько этот самый youtube платит авторам (операторам БПЛА) такого огненного шоу?
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18.10.2024 21:18 Відповісти
" Подрыв"
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19.10.2024 04:31 Відповісти
нащо писати "*************" ?
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19.10.2024 06:04 Відповісти
В кацапів ************* просто.
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19.10.2024 13:15 Відповісти
Танк " Подрыв" ХЄРОiчєскi атаковал сабою дрон
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19.10.2024 12:16 Відповісти
 
 