Десантники 46-й бригады отбили попытку врага захватить Максимилиановку: уничтожены 2 танка и 5 БМП. ВИДЕО
На Кураховском направлении украинские десантники отбили атаку войск РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОСГВ "Хортица" со ссылкой на видео от 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.
Враг хотел захватить Максимильяновку
Как отмечается, оккупанты пытались вчера прорвать оборону украинских подразделений и захватить Максимильяновку (село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области. - Ред.) для дальнейшего наступления на Курахово.
"К позициям украинских защитников подошли 7 танков и 11 БМП врага. В результате боев украинские десантники уничтожили 2 танка и 5 БМП, еще 2 танка получили повреждения и смогли откатиться назад. Судьба 28 российских солдат, участвовавших в штурме, остается неизвестной", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ продвинулись возле Клещиевки, Максимильяновки и Угледара.
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