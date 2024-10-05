На востоке за сутки оккупанты потеряли 980 человек и 33 единицы бронетехники, - ОСГВ "Хортица"

Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике на Восточном направлении

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование ОСГВ "Хортица".

Общие потери российской армии только на Восточном направлении за сутки 4 октября 2024 года составляют :

личного состава - 980 человек;

танков - 8 единиц;

боевых бронемашин - 25 ед;

реактивных систем залпового огня - 3 ед;

орудий и минометов - 64 ед;

противотанковых средств - 1 ед;

средств РЭБ - 4 ед;

средств ППО - 2 ед;

автомобильной техники - 58 ед;

пунктов управления БПЛА - 3;

специальной техники - 13 ед;

складов боеприпасов - 10;

укрытий - 125.

"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Донецком ликвидировали 20 вражеских военных, в том числе 6 офицеров из КНДР, - СМИ