376 2

На востоке за сутки оккупанты потеряли 980 человек и 33 единицы бронетехники, - ОСГВ "Хортица"

На сході за добу знищено майже 1000 окупантів

Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике на Восточном направлении

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование ОСГВ "Хортица".

Общие потери российской армии только на Восточном направлении за сутки 4 октября 2024 года составляют :

  • личного состава - 980 человек;
  • танков - 8 единиц;
  • боевых бронемашин - 25 ед;
  • реактивных систем залпового огня - 3 ед;
  • орудий и минометов - 64 ед;
  • противотанковых средств - 1 ед;
  • средств РЭБ - 4 ед;
  • средств ППО - 2 ед;
  • автомобильной техники - 58 ед;
  • пунктов управления БПЛА - 3;
  • специальной техники - 13 ед;
  • складов боеприпасов - 10;
  • укрытий - 125.

"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Донецком ликвидировали 20 вражеских военных, в том числе 6 офицеров из КНДР, - СМИ

Автор: 

армия РФ (20339) ликвидация (3972) ОСГВ Хортица (510)
ОСУВ "Хортиця" - статисти....
Крякнули і пішли пити каву!!!
05.10.2024 12:16 Ответить
Ни хрена себе.. Замечательно! Каждый день бы так.. )
05.10.2024 15:17 Ответить
 
 