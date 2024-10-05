На востоке за сутки оккупанты потеряли 980 человек и 33 единицы бронетехники, - ОСГВ "Хортица"
Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике на Восточном направлении
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование ОСГВ "Хортица".
Общие потери российской армии только на Восточном направлении за сутки 4 октября 2024 года составляют :
- личного состава - 980 человек;
- танков - 8 единиц;
- боевых бронемашин - 25 ед;
- реактивных систем залпового огня - 3 ед;
- орудий и минометов - 64 ед;
- противотанковых средств - 1 ед;
- средств РЭБ - 4 ед;
- средств ППО - 2 ед;
- автомобильной техники - 58 ед;
- пунктов управления БПЛА - 3;
- специальной техники - 13 ед;
- складов боеприпасов - 10;
- укрытий - 125.
"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - отмечается в сообщении.
