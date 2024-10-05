На сході за добу окупанти втратили 980 осіб та 33 одиниці бронетехніки, – ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат в живій силі та техніці на Східному напрямку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування ОСУВ "Хортиця".

Загальні втрати російської армії лише на Східному напрямку за добу 4 жовтня 2024 року становлять :

особового складу – 980 осіб;

танків – 8 одиниць;

бойових бронемашин – 25 од;

реактивних систем залпового вогню – 3 од;

гармат і мінометів – 64 од;

протитанкових засобів – 1 од;

засобів РЕБ – 4 од;

засобів ППО – 2 од;

автомобільної техніки – 58 од;

пунктів управління БПЛА – 3;

спеціальної техніки – 13 од;

складів боєприпасів – 10;

укриттів – 125.

"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", – зазначається у повідомленні.

