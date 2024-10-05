УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12860 відвідувачів онлайн
Новини
376 2

На сході за добу окупанти втратили 980 осіб та 33 одиниці бронетехніки, – ОСУВ "Хортиця"

На сході за добу знищено майже 1000 окупантів

Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат в живій силі та техніці на Східному напрямку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє командування ОСУВ "Хортиця".

Загальні втрати російської армії лише на Східному напрямку за добу 4 жовтня 2024 року становлять :

  • особового складу – 980 осіб;
  • танків – 8 одиниць;
  • бойових бронемашин – 25 од;
  • реактивних систем залпового вогню – 3 од;
  • гармат і мінометів – 64 од;
  • протитанкових засобів – 1 од;
  • засобів РЕБ – 4 од;
  • засобів ППО – 2 од;
  • автомобільної техніки – 58 од;
  • пунктів управління БПЛА – 3;
  • спеціальної техніки – 13 од;
  • складів боєприпасів – 10;
  • укриттів – 125.

"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", – зазначається у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під Донецьком ліквідували 20 ворожих військових, зокрема 6 офіцерів з КНДР, - ЗМІ

Автор: 

армія рф (18507) ліквідація (4368) ОСУВ Хортиця (517)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОСУВ "Хортиця" - статисти....
Крякнули і пішли пити каву!!!
показати весь коментар
05.10.2024 12:16 Відповісти
Ни хрена себе.. Замечательно! Каждый день бы так.. )
показати весь коментар
05.10.2024 15:17 Відповісти
 
 