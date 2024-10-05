На сході за добу окупанти втратили 980 осіб та 33 одиниці бронетехніки, – ОСУВ "Хортиця"
Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат в живій силі та техніці на Східному напрямку
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування ОСУВ "Хортиця".
Загальні втрати російської армії лише на Східному напрямку за добу 4 жовтня 2024 року становлять :
- особового складу – 980 осіб;
- танків – 8 одиниць;
- бойових бронемашин – 25 од;
- реактивних систем залпового вогню – 3 од;
- гармат і мінометів – 64 од;
- протитанкових засобів – 1 од;
- засобів РЕБ – 4 од;
- засобів ППО – 2 од;
- автомобільної техніки – 58 од;
- пунктів управління БПЛА – 3;
- спеціальної техніки – 13 од;
- складів боєприпасів – 10;
- укриттів – 125.
"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", – зазначається у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Крякнули і пішли пити каву!!!