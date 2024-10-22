Морпехи из 36-й бригады атакуют позиции россиян на Курщине: "Это не наши. Это - п#дары. П#дарская техника. Выстрел!". ВИДЕО

В сети опубликована фидеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на территории Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи фрагменты атакующих действий украинских воинов на позиции россиян.

"Маленькая часть большой работы, которую ежедневно выполняют морпехи 36 ОБрМП на Курщине", - говорится в коменаре к видео.

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