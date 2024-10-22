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Новости Видео Война
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Морпехи из 36-й бригады атакуют позиции россиян на Курщине: "Это не наши. Это - п#дары. П#дарская техника. Выстрел!". ВИДЕО

В сети опубликована фидеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на территории Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи фрагменты атакующих действий украинских воинов на позиции россиян.

"Маленькая часть большой работы, которую ежедневно выполняют морпехи 36 ОБрМП на Курщине", - говорится в коменаре к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Николаевские морпехи в боях на Курском направлении спасли группу побратимов. ВИДЕО

Автор: 

36 отдельная бригада морской пехоты (207) Курск (1148) бой (182)


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Гарна робота всім виконавцям черговий респект-не зупиняйтесь бо дохлих рашистів забагато не буває...
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22.10.2024 10:38 Ответить
Мочити підарів у підарському кублі - це подвійний позитив.
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22.10.2024 11:01 Ответить
Бійцям шана, але на х... , нам та курська волость...
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22.10.2024 12:17 Ответить
Не надоело глупые вопросы задавать? Погугли ответы, что ли.
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22.10.2024 14:29 Ответить
 
 