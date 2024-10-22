Морпехи из 36-й бригады атакуют позиции россиян на Курщине: "Это не наши. Это - п#дары. П#дарская техника. Выстрел!". ВИДЕО
В сети опубликована фидеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на территории Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи фрагменты атакующих действий украинских воинов на позиции россиян.
"Маленькая часть большой работы, которую ежедневно выполняют морпехи 36 ОБрМП на Курщине", - говорится в коменаре к видео.
Внимание! Ненормативная лексика!
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий22.10.2024 10:38 Ответить Мне нравится 15 Ссылка
Trevo Trow
показать весь комментарий22.10.2024 11:01 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
Kord D
показать весь комментарий22.10.2024 12:17 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
pacerhard melina
показать весь комментарий22.10.2024 14:29 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль