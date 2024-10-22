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Новини Відео Війна
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Морпіхи із 36-ї бригади атакують позиції росіян на Курщині: "Це не наші. Це - п#дари. П#дарська техніка. Постріл!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на території Курщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі фрагменти атакувальних дій українських воїнів на позиції росіян.

"Маленька частина великої роботи, яку щоденно виконують морпіхи 36 ОБрМП на Курщині", - йдеться у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

36 окрема бригада морської піхоти (206) Курськ (1160) бій (181)


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Гарна робота всім виконавцям черговий респект-не зупиняйтесь бо дохлих рашистів забагато не буває...
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22.10.2024 10:38 Відповісти
Мочити підарів у підарському кублі - це подвійний позитив.
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22.10.2024 11:01 Відповісти
Бійцям шана, але на х... , нам та курська волость...
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22.10.2024 12:17 Відповісти
Не надоело глупые вопросы задавать? Погугли ответы, что ли.
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22.10.2024 14:29 Відповісти
 
 