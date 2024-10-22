Морпіхи із 36-ї бригади атакують позиції росіян на Курщині: "Це не наші. Це - п#дари. П#дарська техніка. Постріл!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на території Курщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі фрагменти атакувальних дій українських воїнів на позиції росіян.

"Маленька частина великої роботи, яку щоденно виконують морпіхи 36 ОБрМП на Курщині", - йдеться у коментарі до відео.

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