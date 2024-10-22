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Бойцы Ингулецкой бригады одним снарядом ликвидировали сразу двух оккупантов. ВИДЕО

Минометчики 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады одним снарядом ликвидировали сразу двух оккупантов. Третьего россиянина, который бросился бежать и спрятался под уничтоженной бронемашиной, наши воины атаковали дроном-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

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Автор: 

армия РФ (19682) ликвидация (3698)


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Суцільнометалева труна. дуже підходить. Одне з найбільш захоплюючих відео.
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22.10.2024 22:47 Ответить
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22.10.2024 23:25 Ответить
Продали своє тіло сатані за 3 млн....
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23.10.2024 10:00 Ответить
 
 