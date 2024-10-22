Бойцы Ингулецкой бригады одним снарядом ликвидировали сразу двух оккупантов. ВИДЕО
Минометчики 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады одним снарядом ликвидировали сразу двух оккупантов. Третьего россиянина, который бросился бежать и спрятался под уничтоженной бронемашиной, наши воины атаковали дроном-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.
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Alessandro Moretti
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