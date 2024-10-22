УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13641 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
5 536 3

Бійці Інгулецької бригади одним снарядом ліквідували одразу двох окупантів. ВIДЕО

Мінометники 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади одним снарядом ліквідували одразу двох окупантів. Третього росіянина, який кинувся навтьоки і заховався під знищеною бронемашиною, наші воїни атакували дроном-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.

Також дивіться: Українські десантники показали ліквідованих російських морпіхів в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) ліквідація (4084)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Суцільнометалева труна. дуже підходить. Одне з найбільш захоплюючих відео.
показати весь коментар
22.10.2024 22:47 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2024 23:25 Відповісти
Продали своє тіло сатані за 3 млн....
показати весь коментар
23.10.2024 10:00 Відповісти
 
 