Бійці Інгулецької бригади одним снарядом ліквідували одразу двох окупантів. ВIДЕО
Мінометники 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади одним снарядом ліквідували одразу двох окупантів. Третього росіянина, який кинувся навтьоки і заховався під знищеною бронемашиною, наші воїни атакували дроном-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.
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Alessandro Moretti
показати весь коментар22.10.2024 22:47 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
YU ST
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