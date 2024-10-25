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Новости Видео Война
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Двое операторов дронов-камикадзе соревнуются вдогонку, чтобы сбить российский беспилотник: "Давай, Малыш! Мы бахнем первые!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты своеобразные гонки между двумя операторами дронов-камикадзе за право поразить российский разведывательный беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно успешную финальную атаку победителя гонки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе уничтожает вражеский разведывательный беспилотник "Supercam", который летел в направлении Сумщины. ВИДЕО

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уничтожение (7273) дроны (4123)


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Топ комментарии
+22
Вот когда так же дроны будут гоняться по моцкве за моцквичами тогда и закончится война
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25.10.2024 15:42 Ответить
+9
КРАСАВА

«Не можна виграти, якщо ти тільки захищаєшся. Щоб виграти, потрібно йти в атаку."
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25.10.2024 16:23 Ответить
+8
тактична одиниця в авіації - пара літаків!
Дрони теж повинні парами працювати - на "аварійний" випадок
Особливо коли ціль важлива!
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25.10.2024 15:55 Ответить
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потужно !🤙
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25.10.2024 15:34 Ответить
Вот когда так же дроны будут гоняться по моцкве за моцквичами тогда и закончится война
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25.10.2024 15:42 Ответить
Вот когда так же дроны будут гоняться по моцкве за ПТНом))) - тогда конец войне
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25.10.2024 15:56 Ответить
нехай в бункері і далі сере в чімоданчік, головне побільше мацквічей дронами заганяти
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25.10.2024 22:03 Ответить
тактична одиниця в авіації - пара літаків!
Дрони теж повинні парами працювати - на "аварійний" випадок
Особливо коли ціль важлива!
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25.10.2024 15:55 Ответить
Так вони в парі були один розвідник і один ударник .
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25.10.2024 19:40 Ответить
Пара зенітних дронів атакує ворога. Ураження або знищення ворожого БПЛА-розвідника було надійно задокументовано. Крім того, у разі невдалої атаки, або позапланового виходу з атаки одного з зенітних дронів, завдання ураження може спробувати виконати другий у парі.
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25.10.2024 21:27 Ответить
КРАСАВА

«Не можна виграти, якщо ти тільки захищаєшся. Щоб виграти, потрібно йти в атаку."
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25.10.2024 16:23 Ответить
ти з якого окопа пишеш, кацапка?
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25.10.2024 22:04 Ответить
В великій сім'ї ніхт клювом кляц кляц
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25.10.2024 18:25 Ответить
А парашют дохлому беспилотнику чтобы земля была пухом
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25.10.2024 20:29 Ответить
а что кружки и квадратики на земле, что это?
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26.10.2024 11:41 Ответить
Цікаво де цей кацапський уламок приземлиться, карта пам'яті там на вагу золота.
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27.10.2024 00:28 Ответить
 
 