Двое операторов дронов-камикадзе соревнуются вдогонку, чтобы сбить российский беспилотник: "Давай, Малыш! Мы бахнем первые!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты своеобразные гонки между двумя операторами дронов-камикадзе за право поразить российский разведывательный беспилотник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно успешную финальную атаку победителя гонки.
Топ комментарии
+22 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий25.10.2024 15:42 Ответить Ссылка
+9 ирина ира #418568
показать весь комментарий25.10.2024 16:23 Ответить Ссылка
+8 Luk Viktor
показать весь комментарий25.10.2024 15:55 Ответить Ссылка
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Дрони теж повинні парами працювати - на "аварійний" випадок
Особливо коли ціль важлива!
«Не можна виграти, якщо ти тільки захищаєшся. Щоб виграти, потрібно йти в атаку."