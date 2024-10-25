Двоє операторів дронів-камікадзе змагаються навздогін, щоб збити російський безпілотник: "Давай, Малий! Ми бахнем перші!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані своєрідні перегони між двома операторами дронів-камікадзе за право вразити російський розвідувальний безпілотник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно успішну фінальну атаку переможця перегонів.
Топ коментарі
+22 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар25.10.2024 15:42 Відповісти Посилання
+9 ирина ира #418568
показати весь коментар25.10.2024 16:23 Відповісти Посилання
+8 Luk Viktor
показати весь коментар25.10.2024 15:55 Відповісти Посилання
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Дрони теж повинні парами працювати - на "аварійний" випадок
Особливо коли ціль важлива!
«Не можна виграти, якщо ти тільки захищаєшся. Щоб виграти, потрібно йти в атаку."