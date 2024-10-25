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Новини Відео Війна
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Двоє операторів дронів-камікадзе змагаються навздогін, щоб збити російський безпілотник: "Давай, Малий! Ми бахнем перші!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані своєрідні перегони між двома операторами дронів-камікадзе за право вразити російський розвідувальний безпілотник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно успішну фінальну атаку переможця перегонів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе знищує ворожий розвідувальний безпілотник "Supercam", який летів у напрямку Сумщини. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7600) дрони (4932)


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Топ коментарі
+22
Вот когда так же дроны будут гоняться по моцкве за моцквичами тогда и закончится война
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25.10.2024 15:42 Відповісти
+9
КРАСАВА

«Не можна виграти, якщо ти тільки захищаєшся. Щоб виграти, потрібно йти в атаку."
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25.10.2024 16:23 Відповісти
+8
тактична одиниця в авіації - пара літаків!
Дрони теж повинні парами працювати - на "аварійний" випадок
Особливо коли ціль важлива!
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25.10.2024 15:55 Відповісти
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потужно !🤙
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25.10.2024 15:34 Відповісти
Вот когда так же дроны будут гоняться по моцкве за моцквичами тогда и закончится война
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25.10.2024 15:42 Відповісти
Вот когда так же дроны будут гоняться по моцкве за ПТНом))) - тогда конец войне
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25.10.2024 15:56 Відповісти
нехай в бункері і далі сере в чімоданчік, головне побільше мацквічей дронами заганяти
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25.10.2024 22:03 Відповісти
тактична одиниця в авіації - пара літаків!
Дрони теж повинні парами працювати - на "аварійний" випадок
Особливо коли ціль важлива!
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25.10.2024 15:55 Відповісти
Так вони в парі були один розвідник і один ударник .
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25.10.2024 19:40 Відповісти
Пара зенітних дронів атакує ворога. Ураження або знищення ворожого БПЛА-розвідника було надійно задокументовано. Крім того, у разі невдалої атаки, або позапланового виходу з атаки одного з зенітних дронів, завдання ураження може спробувати виконати другий у парі.
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25.10.2024 21:27 Відповісти
КРАСАВА

«Не можна виграти, якщо ти тільки захищаєшся. Щоб виграти, потрібно йти в атаку."
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25.10.2024 16:23 Відповісти
ти з якого окопа пишеш, кацапка?
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25.10.2024 22:04 Відповісти
В великій сім'ї ніхт клювом кляц кляц
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25.10.2024 18:25 Відповісти
А парашют дохлому беспилотнику чтобы земля была пухом
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25.10.2024 20:29 Відповісти
а что кружки и квадратики на земле, что это?
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26.10.2024 11:41 Відповісти
Цікаво де цей кацапський уламок приземлиться, карта пам'яті там на вагу золота.
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27.10.2024 00:28 Відповісти
 
 