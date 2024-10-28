Бойцы 128-й ОГШБр отразили вражеский штурм вблизи Шахтерска. ВИДЕО

Украинские воины из 128-й ОГШБр отбили мощный вражеский штурм вблизи Шахтерска в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя с оккупантами опубликована в соцсетях.

"Отражение большого вражеского штурма в районе Шахтерска бойцами 128 ОГШБр. На том отрезке сейчас очень динамичные боевые действия. На этом коротком видео можно увидеть засаду на танк с РПГ, уже классические FPV-дроны и даже уничтожение нашим танком вражеского БТР вплотную", - отмечается в комментарии к видео.

