Бойцы 128-й ОГШБр отразили вражеский штурм вблизи Шахтерска. ВИДЕО
Украинские воины из 128-й ОГШБр отбили мощный вражеский штурм вблизи Шахтерска в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя с оккупантами опубликована в соцсетях.
"Отражение большого вражеского штурма в районе Шахтерска бойцами 128 ОГШБр. На том отрезке сейчас очень динамичные боевые действия. На этом коротком видео можно увидеть засаду на танк с РПГ, уже классические FPV-дроны и даже уничтожение нашим танком вражеского БТР вплотную", - отмечается в комментарии к видео.
якщо їх не добили наші хлопці 😕