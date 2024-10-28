РУС
6 611 12

Бойцы 128-й ОГШБр отразили вражеский штурм вблизи Шахтерска. ВИДЕО

Украинские воины из 128-й ОГШБр отбили мощный вражеский штурм вблизи Шахтерска в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя с оккупантами опубликована в соцсетях.

"Отражение большого вражеского штурма в районе Шахтерска бойцами 128 ОГШБр. На том отрезке сейчас очень динамичные боевые действия. На этом коротком видео можно увидеть засаду на танк с РПГ, уже классические FPV-дроны и даже уничтожение нашим танком вражеского БТР вплотную", - отмечается в комментарии к видео.

Донецкая область (10819) 128 отдельная горно-пехотная бригада (160) бой (206)
+2
на жаль, відео чергового захоплення лісосмуги з втратами кацапів
28.10.2024 18:50 Ответить
+1
Відео на 2:08хв., видно як рашиський мангал прорива нашу оборону. В окопах шо нікого не має?!....
28.10.2024 19:59 Ответить
Шахтарськ у глибокому тилу рашистів
28.10.2024 15:35 Ответить
Частина кацапів розбіглася ,
якщо їх не добили наші хлопці 😕
28.10.2024 18:05 Ответить
