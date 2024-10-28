РУС
Бойцы 5-й ОШБр уничтожили группу противника на мотоциклах на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили группу противника на мотоциклах на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.

армия РФ (20613) ликвидация (4066) 5 ОШБр (143)
28.10.2024 23:38 Ответить
Ну не ******* у нас лаптєбайкерів!
28.10.2024 23:51 Ответить
пройоб українських виборців, вибравших пихатих
зеленявих клованів-бровісток-тамадів у 2019 році - це і є причина всіх поразок.
все інше? - це вже кривавий наслідок свого недолугого вибору.
29.10.2024 00:05 Ответить
ми можемо зробити в штангу так само,
але я не буду в цьoму звинувачути Україну і плюватися в неї ядом.
29.10.2024 00:42 Ответить
Херург?
29.10.2024 00:57 Ответить
29.10.2024 01:53 Ответить
 
 