Бойцы 5-й ОШБр уничтожили группу противника на мотоциклах на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили группу противника на мотоциклах на Бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.
зеленявих клованів-бровісток-тамадів у 2019 році - це і є причина всіх поразок.
все інше? - це вже кривавий наслідок свого недолугого вибору.
але я не буду в цьoму звинувачути Україну і плюватися в неї ядом.