7 330 6

Бійці 5 ОШБр знищили групу противника на мотоциклах на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили групу противника на мотоциклах на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі бригади.

армія рф (18761) ліквідація (4455) 5 ОШБр (145)
Ну не ******* у нас лаптєбайкерів!
пройоб українських виборців, вибравших пихатих
зеленявих клованів-бровісток-тамадів у 2019 році - це і є причина всіх поразок.
все інше? - це вже кривавий наслідок свого недолугого вибору.
ми можемо зробити в штангу так само,
але я не буду в цьoму звинувачути Україну і плюватися в неї ядом.
Херург?
