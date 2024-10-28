Бійці 5 ОШБр знищили групу противника на мотоциклах на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили групу противника на мотоциклах на Бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі бригади.
зеленявих клованів-бровісток-тамадів у 2019 році - це і є причина всіх поразок.
все інше? - це вже кривавий наслідок свого недолугого вибору.
але я не буду в цьoму звинувачути Україну і плюватися в неї ядом.