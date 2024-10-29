Одновременная детонация БК двух российских БМП с десантом во время неудачного штурма на Кураховском направлении. ВИДЕО

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады остановили вражеский штурм на Кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались занять наши позиции с помощью 5 БМП и 2 танков.

"В течение пятнадцати минут огнем артиллерии, FPV-дронами и средствами дистанционного минирования в ад отправились 4 БМП и 2 танка. Еще одна "коробочка" остановилась на полпути. Значительную часть пехоты добили с БПЛА", - добавили в публикации.

Позже россияне задействовали еще 2 БМП и 1 танк - их наши защитники также остановили.

