Одновременная детонация БК двух российских БМП с десантом во время неудачного штурма на Кураховском направлении. ВИДЕО

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады остановили вражеский штурм на Кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались занять наши позиции с помощью 5 БМП и 2 танков.

"В течение пятнадцати минут огнем артиллерии, FPV-дронами и средствами дистанционного минирования в ад отправились 4 БМП и 2 танка. Еще одна "коробочка" остановилась на полпути. Значительную часть пехоты добили с БПЛА", - добавили в публикации.

Позже россияне задействовали еще 2 БМП и 1 танк - их наши защитники также остановили.

Смотрите также: Бойцы 65-й ОМБр атаковали ударными дронами три орудия российских захватчиков. ВИДЕО

штурм (562) уничтожение (7961) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (60)
Пекло! Але таке можна дивитися вічно як палають кацапські лупи. Слава нашим Воїнам ЗСУ!!!
29.10.2024 22:19 Ответить
Героям Слава!
29.10.2024 22:37 Ответить
Сильно.

Жесть скільки трупаков кацапа!
29.10.2024 22:39 Ответить
Просто цікаво, хто з українських історичних осіб є для Зе! героями...
29.10.2024 23:06 Ответить
дід-кадебіст звісно ж
30.10.2024 10:40 Ответить
Його дід-кадебіст звісно ж історична особа...
30.10.2024 16:45 Ответить
Сильно.

Жесть скільки трупаков кацапа!
29.10.2024 22:39 Ответить
Чудове видовисько!
29.10.2024 22:53 Ответить
а що в бмп так вибухнуло? 30мм снаряди? навряд чи...
29.10.2024 23:03 Ответить
Можливо - везли БК для поповнення запасів (якщо піхота почне закріплюваться на захоплених позиціях... )
30.10.2024 04:51 Ответить
Схоже БК та паливо. Спочатку рзливається "нафта", потім детонація БК.
30.10.2024 04:57 Ответить
Та я не придивлявся... Так - висловив припущення...
30.10.2024 05:02 Ответить
М'ясо по-корейські робиться так само.
29.10.2024 23:23 Ответить
Смерть кацапорилим!
29.10.2024 23:47 Ответить
Дуже злі бобри!
30.10.2024 11:04 Ответить
