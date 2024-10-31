РУС
Силы обороны атаковали здание, где скрывалось 25 российских пехотинцев. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Shadow" ликвидировали российскую пехоту, которая высадилась после неудачного штурма с бронетранспортера и спряталась в здании.

По зданию, где было около 25 оккупантов, нанесли удар авиабомбой, а затем атаковали кассетными боеприпасами, сообщает Цензор.НЕТ.

армия РФ (20627) ликвидация (4069)
Кацапський біомусор полетів до пекла ,
на концерт Кабиздоха
31.10.2024 00:07 Ответить
Це просто пісня.
31.10.2024 06:03 Ответить
В сусідньому будиночку половина залишилась тимчасово живими нажаль...
31.10.2024 10:12 Ответить
 
 