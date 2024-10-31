Силы обороны атаковали здание, где скрывалось 25 российских пехотинцев. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Shadow" ликвидировали российскую пехоту, которая высадилась после неудачного штурма с бронетранспортера и спряталась в здании.
По зданию, где было около 25 оккупантов, нанесли удар авиабомбой, а затем атаковали кассетными боеприпасами, сообщает Цензор.НЕТ.
