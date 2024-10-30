Сили оборони атакували будівлю, де переховувалося 25 російських піхотинців. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Shadow" ліквідували російську піхоту, яка висадилася після невдалого штурму з бронетранспортера і сховалася у будівлі.
По будівлі, де було приблизно 25 окупантів, завдали удару авіабомбою, а потім атакували касетними боєприпасами, повідомляє Цензор.НЕТ.
