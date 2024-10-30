УКР
Сили оборони атакували будівлю, де переховувалося 25 російських піхотинців. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Shadow" ліквідували російську піхоту, яка висадилася після невдалого штурму з бронетранспортера і сховалася у будівлі. 

По будівлі, де було приблизно 25 окупантів, завдали удару авіабомбою, а потім атакували касетними боєприпасами, повідомляє Цензор.НЕТ.

армія рф (18810) ліквідація (4463)
Кацапський біомусор полетів до пекла ,
на концерт Кабиздоха
31.10.2024 00:07 Відповісти
Це просто пісня.
31.10.2024 06:03 Відповісти
В сусідньому будиночку половина залишилась тимчасово живими нажаль...
31.10.2024 10:12 Відповісти
 
 