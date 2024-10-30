Спецбатальйон "Алькатрас" у складі 93 ОМБр: як засуджені воюють під Покровськом. ВIДЕО
19 травня 2024 року набув чинності Закон № 3687-IX про мобілізацію засуджених.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, засуджені за злочини легкої та середньої тяжкості отримали право на умовно-дострокове звільнення та підписання контракту в спеціально створених підрозділах ЗСУ.
У складі 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" створено спеціальний батальйон "Алькатрас". 70 рекрутів з тюрем пройшли відбір, базову військову підготовку та злагодження. В серпні 2024 вони приступили до виконання бойових завдань на Покровському напрямку.
Про те, як засуджені воюють під Покровськом - дивіться далі у матеріалі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
від московських загарбників і вбивць ,
заслуговують на повагу і подяку від народу нашоі краіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼