УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9527 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
9 606 9

Спецбатальйон "Алькатрас" у складі 93 ОМБр: як засуджені воюють під Покровськом. ВIДЕО

19 травня 2024 року набув чинності Закон № 3687-IX про мобілізацію засуджених.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, засуджені за злочини легкої та середньої тяжкості отримали право на умовно-дострокове звільнення та підписання контракту в спеціально створених підрозділах ЗСУ.

У складі 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" створено спеціальний батальйон "Алькатрас". 70 рекрутів з тюрем пройшли відбір, базову військову підготовку та злагодження. В серпні 2024 вони приступили до виконання бойових завдань на Покровському напрямку.

Про те, як засуджені воюють під Покровськом - дивіться далі у матеріалі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Дрон-камікадзе атакує будівлю з окупантами на Курському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3648) мобілізація (3231) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (309) ЗСУ (7940)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі громадяни нашої краіни , які захищають Украіну
від московських загарбників і вбивць ,
заслуговують на повагу і подяку від народу нашоі краіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
30.10.2024 22:44 Відповісти
5 років за крадіжку секаторів з каравану і 12 років коригувальникам ракет. Оце й увесь наш кримінальний кодекс . Я не виправдовую цих хлопців, але дивлюсь як крадуть мільйонами і виходять на поруки і стає гидко.
показати весь коментар
30.10.2024 23:16 Відповісти
"12 років коригувальникам ракет" - це за тероризм такі терміни? а яка це влада в Україні?
показати весь коментар
31.10.2024 03:09 Відповісти
Та харе вже за владу, самі навибирали а тепер жалкуетес', люди за ґратами то те ж люди, заслуґовуют' на секонд чанс, і командир супер.ПС: кореґувал'никам підпалювачам і хабарникам курвам на ґіляку показово, СНН лайв.
показати весь коментар
31.10.2024 05:12 Відповісти
Був у нас ССБ, на батальйон людей не знайшли, лише на пів-роти, половина з полігону розбіглася, а після першого бойового виходу з них менше десятка лишилось, їх від нас перевели, а ССБ розформували. Ось які справи насправді.
показати весь коментар
31.10.2024 07:50 Відповісти
То есть ты солдат ВСУ ? А почему находишься в Румынии? Что-то не складывается,не находишь?
показати весь коментар
31.10.2024 20:50 Відповісти
Чому солдат? Офіцер.
показати весь коментар
01.11.2024 01:13 Відповісти
Вал красень!!!
показати весь коментар
31.10.2024 10:24 Відповісти
Я наверное чего-то не понимаю,7лет за две пачки сигарет и 250гривен,угон 5,2года. Коррупция -условно,поруки,диверсия 3-5,колоборация 5-7. Насколь прекрасно у нас правосудие. А срочнику морской пехоты,которых командир задал в плен ( по договоренности с ФСБ) дали в рф 19 лет.(Мариуполь. Он мой сосед)
показати весь коментар
31.10.2024 20:48 Відповісти
 
 