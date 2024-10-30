Дрон-камікадзе атакує будівлю з окупантами на Курському напрямку. ВIДЕО
На Курському напрямку воїни 80-ої окремої десантно-штурмової Галицької бригади дроном-камікадзе атакували будівлю, де переховувалися окупанти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис роботи наших захисників опублікований у соцмережі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Cremona Simf
показати весь коментар30.10.2024 21:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Mawka Lisowyj
показати весь коментар31.10.2024 08:00 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль