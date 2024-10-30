УКР
Дрон-камікадзе атакує будівлю з окупантами на Курському напрямку. ВIДЕО

На Курському напрямку воїни 80-ої окремої десантно-штурмової Галицької бригади дроном-камікадзе атакували будівлю, де переховувалися окупанти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис роботи наших захисників опублікований у соцмережі.

знищення (8303) 80 окрема десантно-штурмова бригада (159) Курськ (1199)
Коментувати
Ух, файно кацапу прилетіло.
30.10.2024 21:22 Відповісти
тю, а що воно дає в кришу?
31.10.2024 08:00 Відповісти
 
 