РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4902 посетителя онлайн
Новости Видео Война
5 603 3

Дрон-камикадзе атакует здание с оккупантами на Курском направлении. ВИДЕО

На Курском направлении воины 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады дроном-камикадзе атаковали здание, где скрывались оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись работы наших защитников опубликована в соцсети.

Смотрите также: Украинские военные при поддержке БМП M2A2 "Bradley" штурмуют российские позиции на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7968) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (154) Курск (1187)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ух, файно кацапу прилетіло.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:22 Ответить
тю, а що воно дає в кришу?
показать весь комментарий
31.10.2024 08:00 Ответить
 
 