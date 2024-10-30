Дрон-камикадзе атакует здание с оккупантами на Курском направлении. ВИДЕО
На Курском направлении воины 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады дроном-камикадзе атаковали здание, где скрывались оккупанты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись работы наших защитников опубликована в соцсети.
