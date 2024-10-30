РУС
7 948 4

Украинские военные при поддержке БМП M2A2 "Bradley" штурмуют российские позиции на Покровском направлении. ВИДЕО

Украинские воины из 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" при поддержке БМП M2A2 "Bradley" провели штурм российских позиций на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись работы наших защитников опубликована в соцсети.

штурм (562) БМП (410)
СУПЕР!

російсько-фашистського загарбника - знищено!
30.10.2024 20:51 Ответить
лише сподіваймося, що окрім роботи Бредлі, була-таки проведена пристойна вогнева підготовка позицій кацапів перед відчайдушним десантуванням козаків.. інакше - подібне - це просто спалювання найбільш боєздатних підрозділів ЗСУ..
30.10.2024 22:58 Ответить
Був невлучний постріл по "Bradley", те що у рашистів ПТРК зі старого хламу, мабуть, дещо допомагає нашій техніці виживати в таких випадках. А повітряний простір, враховуючи, що епізод бою був зафільмований, тут напевне контролювали наші оператори.
31.10.2024 03:53 Ответить
А мені здається це був пуск ПЗРК яким обладнанні "Bradley". Іноді фони таким чином підтримують штурми.
31.10.2024 13:08 Ответить
 
 