Украинские военные при поддержке БМП M2A2 "Bradley" штурмуют российские позиции на Покровском направлении. ВИДЕО
Украинские воины из 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" при поддержке БМП M2A2 "Bradley" провели штурм российских позиций на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись работы наших защитников опубликована в соцсети.
