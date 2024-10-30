Українські військові за підтримки БМП M2A2 "Bradley" штурмують російські позиції на Покровському напрямку. ВIДЕО
Українські воїни з 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" за підтримки БМП M2A2 "Bradley" провели штурм російських позицій на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис роботи наших захисників опублікований у соцмережі.
російсько-фашистського загарбника - знищено!