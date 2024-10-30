УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9527 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 948 4

Українські військові за підтримки БМП M2A2 "Bradley" штурмують російські позиції на Покровському напрямку. ВIДЕО

Українські воїни з 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" за підтримки БМП M2A2 "Bradley" провели штурм російських позицій на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис роботи наших захисників опублікований у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант гасить вогнегасником атаковані українськими дронами російський опорний пункт. ВIДЕО

Автор: 

штурм (275) БМП (420)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СУПЕР!

російсько-фашистського загарбника - знищено!
показати весь коментар
30.10.2024 20:51 Відповісти
лише сподіваймося, що окрім роботи Бредлі, була-таки проведена пристойна вогнева підготовка позицій кацапів перед відчайдушним десантуванням козаків.. інакше - подібне - це просто спалювання найбільш боєздатних підрозділів ЗСУ..
показати весь коментар
30.10.2024 22:58 Відповісти
Був невлучний постріл по "Bradley", те що у рашистів ПТРК зі старого хламу, мабуть, дещо допомагає нашій техніці виживати в таких випадках. А повітряний простір, враховуючи, що епізод бою був зафільмований, тут напевне контролювали наші оператори.
показати весь коментар
31.10.2024 03:53 Відповісти
А мені здається це був пуск ПЗРК яким обладнанні "Bradley". Іноді фони таким чином підтримують штурми.
показати весь коментар
31.10.2024 13:08 Відповісти
 
 