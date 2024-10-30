УКР
Окупант гасить вогнегасником атаковані українськими дронами російський опорний пункт. ВIДЕО

Прикордонники ліквідували групу окупантів та пошкодили техніку й опорні пункти ворога на Півночі України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Ну таке бл.
30.10.2024 18:55 Відповісти
війна вчить - спершу треба ліквідувати кацапнявих пожарників,
а вже після весь остальний непотріб.
хочя і так зовсім непогано...
30.10.2024 18:56 Відповісти
звірушки бігають, суєтятсо...
30.10.2024 19:00 Відповісти
ідіотен !
30.10.2024 19:20 Відповісти
Херой)а що ні?)
30.10.2024 20:07 Відповісти
 
 