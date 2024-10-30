РУС
Оккупант тушит огнетушителем атакованные украинскими дронами российский опорный пункт. ВИДЕО

Пограничники ликвидировали группу оккупантов и повредили технику и опорные пункты врага на Севере Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Также смотрите: Зеленский о "Плане победы": Украина всегда предлагает только то, что реально поможет надавить ради настоящего мира. ВИДЕО

Госпогранслужба (6862) уничтожение (7968)
Ну таке бл.
30.10.2024 18:55 Ответить
війна вчить - спершу треба ліквідувати кацапнявих пожарників,
а вже після весь остальний непотріб.
хочя і так зовсім непогано...
30.10.2024 18:56 Ответить
звірушки бігають, суєтятсо...
30.10.2024 19:00 Ответить
ідіотен !
30.10.2024 19:20 Ответить
Херой)а що ні?)
30.10.2024 20:07 Ответить
 
 