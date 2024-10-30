РУС
Спецбатальон "Алькатрас" в составе 93-й ОМБр: как осужденные воюют под Покровском. ВИДЕО

19 мая 2024 года вступил в силу Закон № 3687-IX о мобилизации осужденных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, осужденные за преступления легкой и средней тяжести получили право на условно-досрочное освобождение и подписание контракта в специально созданных подразделениях ВСУ.

В составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" создан специальный батальон "Алькатрас". 70 рекрутов из тюрем прошли отбор, базовую военную подготовку и слаживание. В августе 2024 они приступили к выполнению боевых задач на Покровском направлении.

О том, как осужденные воюют под Покровском - смотрите далее в материале на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Бутусов Юрий мобилизация 93 отдельная механизированная бригада ВСУ
Всі громадяни нашої краіни , які захищають Украіну
від московських загарбників і вбивць ,
заслуговують на повагу і подяку від народу нашоі краіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
30.10.2024 22:44 Ответить
5 років за крадіжку секаторів з каравану і 12 років коригувальникам ракет. Оце й увесь наш кримінальний кодекс . Я не виправдовую цих хлопців, але дивлюсь як крадуть мільйонами і виходять на поруки і стає гидко.
показать весь комментарий
30.10.2024 23:16 Ответить
"12 років коригувальникам ракет" - це за тероризм такі терміни? а яка це влада в Україні?
показать весь комментарий
31.10.2024 03:09 Ответить
Та харе вже за владу, самі навибирали а тепер жалкуетес', люди за ґратами то те ж люди, заслуґовуют' на секонд чанс, і командир супер.ПС: кореґувал'никам підпалювачам і хабарникам курвам на ґіляку показово, СНН лайв.
показать весь комментарий
31.10.2024 05:12 Ответить
Був у нас ССБ, на батальйон людей не знайшли, лише на пів-роти, половина з полігону розбіглася, а після першого бойового виходу з них менше десятка лишилось, їх від нас перевели, а ССБ розформували. Ось які справи насправді.
показать весь комментарий
31.10.2024 07:50 Ответить
То есть ты солдат ВСУ ? А почему находишься в Румынии? Что-то не складывается,не находишь?
показать весь комментарий
31.10.2024 20:50 Ответить
Чому солдат? Офіцер.
показать весь комментарий
01.11.2024 01:13 Ответить
Вал красень!!!
показать весь комментарий
31.10.2024 10:24 Ответить
Я наверное чего-то не понимаю,7лет за две пачки сигарет и 250гривен,угон 5,2года. Коррупция -условно,поруки,диверсия 3-5,колоборация 5-7. Насколь прекрасно у нас правосудие. А срочнику морской пехоты,которых командир задал в плен ( по договоренности с ФСБ) дали в рф 19 лет.(Мариуполь. Он мой сосед)
показать весь комментарий
31.10.2024 20:48 Ответить
 
 