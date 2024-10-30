Спецбатальон "Алькатрас" в составе 93-й ОМБр: как осужденные воюют под Покровском. ВИДЕО

19 мая 2024 года вступил в силу Закон № 3687-IX о мобилизации осужденных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, осужденные за преступления легкой и средней тяжести получили право на условно-досрочное освобождение и подписание контракта в специально созданных подразделениях ВСУ.

В составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" создан специальный батальон "Алькатрас". 70 рекрутов из тюрем прошли отбор, базовую военную подготовку и слаживание. В августе 2024 они приступили к выполнению боевых задач на Покровском направлении.

