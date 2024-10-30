Спецбатальон "Алькатрас" в составе 93-й ОМБр: как осужденные воюют под Покровском. ВИДЕО
19 мая 2024 года вступил в силу Закон № 3687-IX о мобилизации осужденных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, осужденные за преступления легкой и средней тяжести получили право на условно-досрочное освобождение и подписание контракта в специально созданных подразделениях ВСУ.
В составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" создан специальный батальон "Алькатрас". 70 рекрутов из тюрем прошли отбор, базовую военную подготовку и слаживание. В августе 2024 они приступили к выполнению боевых задач на Покровском направлении.
О том, как осужденные воюют под Покровском - смотрите далее в материале на ютуб-канале Бутусов Плюс.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
від московських загарбників і вбивць ,
заслуговують на повагу і подяку від народу нашоі краіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼