Двух россиян взяли в плен бойцы 10-й ОГШБр "Эдельвейс". ВИДЕО
Бойцы 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" взяли в плен двух российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись со своим "трофеем" украинские воины опубликовали в соцсетях.
Топ комментарии
+13 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий01.11.2024 16:44 Ответить Ссылка
+10 Sergei M #570318
показать весь комментарий01.11.2024 16:58 Ответить Ссылка
+9 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий01.11.2024 16:50 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Почернел, бедняга, от водяры
Это ж надо так бухать по- черному!
https://www.youtube.com/watch?v=oM9IGJHoZjA&ab_channel=TheFILMMoment
Швиденько вчать різнокольорових москалів Української мови.
Їде автобус з російскіми номерами. Його зупиняють правосеки:
Дід із кулеметом:
-А хто підкаже котра зараз година?
Тиша… українською ніхто не розмовляє…
І тут з останнього місця встає негр та каже:
-О пів на одинадцяту пане!
-Та сиди синку я й так бачу шо ти не москаль!
Думаю завтра чучхіст Ин бахне по якісь країні балістичною ракетою начиненою лайном і всі будуть стурбовані, хтось більше, а хтось менше. Головне щоб чорношкірі геї відчували себе в безпеці.