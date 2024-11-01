РУС
Двух россиян взяли в плен бойцы 10-й ОГШБр "Эдельвейс". ВИДЕО

Бойцы 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" взяли в плен двух российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись со своим "трофеем" украинские воины опубликовали в соцсетях.

наемник (355) пленные (2227) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (207)
Топ комментарии
+13
Солянка зі всього світу
01.11.2024 16:44 Ответить
+10
Той що ліворуч - тільки виліз із шахти?
01.11.2024 16:58 Ответить
+9
Сразу видно - тот ,что слева - СЛАВЯНИН
Почернел, бедняга, от водяры
Это ж надо так бухать по- черному!
01.11.2024 16:50 Ответить
Солянка зі всього світу
01.11.2024 16:44 Ответить
Рублі не пахнуть (в тому числі і для багатьох запроданців з Укпаїни).
01.11.2024 16:46 Ответить
враг у ворот... плюс ніга
02.11.2024 11:42 Ответить
Своїй країні ці відброси-туберкульозники не потрібні. Вже була заява з-за поребрика що Росія позбавляється непотребу.
01.11.2024 16:45 Ответить
Щось другий каап дуже засмаг,мабуть йому 3,14здець.
01.11.2024 16:46 Ответить
то бурят, каб здох, був би йому очень рад ))
01.11.2024 16:53 Ответить
Гарний твікс/солодка парочка, є і чорний чоколад і умовно білий/брудний
01.11.2024 16:46 Ответить
Ліворуч Іванов Іван Іванович
01.11.2024 16:47 Ответить
Шахтар. Прямо з забою і в бій.
01.11.2024 18:35 Ответить
Сразу видно - тот ,что слева - СЛАВЯНИН
Почернел, бедняга, от водяры
Это ж надо так бухать по- черному!
01.11.2024 16:50 Ответить
мем прикольний, але ти не доганяєш його примінити. як раз він і є москаль, бо пійманий по москальським справам. причетний. а цей мем використовується до непричетних.
02.11.2024 11:01 Ответить
Закоптився один із них - довго сидів в палаючій ББМ?
01.11.2024 16:54 Ответить
колобок перепікся?
02.11.2024 11:02 Ответить
Той що ліворуч - тільки виліз із шахти?
01.11.2024 16:58 Ответить
Південна нігерія і північна нігерія.
01.11.2024 16:59 Ответить
01.11.2024 18:58 Ответить
А не назвали потому, шо руззкие перестали разговаривать по-французски, когда-то говорили, а щас не говорят.
01.11.2024 21:41 Ответить
01.11.2024 22:03 Ответить
"Лучше колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме"
02.11.2024 07:17 Ответить
..Как трудно быть Гондурасом когда знаешь только Гваделупу".. )
02.11.2024 15:42 Ответить
Я Вас умоляю... Не нужно бочку катить на Гондурас. Бо Гондурас крепко осудил РСФСР за рапалльский сговор с Германией в 1922 г. ... ЗЫ... Мюнхенский договор - это калька на Рапалльский сговор. Тока в данном случае Запад стремился разорвать порочный круг рапалльского сговора, набирающих силу двух античеловеческих монстров. Тобто. Запад пытался разорвать союз Германия- СССР. Чтобы кто не говорил, но это так , а не иначе. А сговор Молотова-Риббентропа - это ответка Западу, Рапалль-2( за мунхенские попытки поссорить Гитлера со сталиным)...
02.11.2024 11:42 Ответить
ЗЫ.... Из этого следует, что Запад изо всех сил пытался уберечь мир от 2МВ. Но кацапы с фрицами доказали миру, что именно они зачинщики начала 2МВ.
02.11.2024 11:48 Ответить
МОRЕ ЗЫ... к слову, фрицы с кацапами - зачинщики и Первой Мировой войны... И только в третьей мировой видно, кто больше довлеет к мировым войнам. СМЕРТЬ ЛАПТЕУНТИИ ! Я за самоопределение народов 1\6 части мира.
02.11.2024 11:55 Ответить
хлопці а шо там горіло ?
01.11.2024 17:04 Ответить
Макаку ніхто не буде обмінівути. Цю мавпу відразу допит мати і в расход!
01.11.2024 17:15 Ответить
чєрнофф і бєлофф
01.11.2024 17:16 Ответить
баклажан тоже за свинособачьи традиционавские цєннасти и духовные скрепы ваевать, *****, приперся?!!
01.11.2024 17:19 Ответить
Он говорит, что он русский баклажан
https://www.youtube.com/watch?v=oM9IGJHoZjA&ab_channel=TheFILMMoment
01.11.2024 18:16 Ответить
01.11.2024 20:20 Ответить
З'ясувати країну походження чорнопикого і відправити назад без грошей, аби всім розказував, які "класні" в Україні заробітки.
01.11.2024 17:26 Ответить
та нє. краще відправити баклажана видобувати уран в жовтих водах. вручну. як залишиться живий, через 5 років депортувати додому
01.11.2024 17:34 Ответить
Нам конче потрібна антиреклама цього виду "заробітчанства", бо коли додому повернуться перші найманці, що вижили, і привезуть з собою гори грошей, за місцевими мірками, то від ніггерів у русні відбою не буде, зможуть сотнями тисяч наймати.
01.11.2024 17:39 Ответить
Там нормальні люди працюють...а от в гарячий цех на гірничо-збагачувальний комбінат саме то
01.11.2024 18:03 Ответить
Є великий сумнів що в кацапії є 140млн. Це вони самі так про себе кажуть ,щоб на заході всі знепритомніли з переляку. Але , як виявляється, "мєжду на тєбє і вот тєбє- двє бальшиє разніци ".
01.11.2024 17:45 Ответить
Той що зліва,схоже,із Сочі....Нормально засмаг на пляжах....
01.11.2024 18:06 Ответить
Отже,окрім олівьє,шуби та гурьєвской каши,до меню росполонених треба терміново включати ще й банани??!
01.11.2024 18:08 Ответить
02.11.2024 07:59 Ответить
той що зліва, виглядає як він в полі пролежав пару неділь не менше..
01.11.2024 18:09 Ответить
Кацапські шахи, біла пішка й чорна пішка.
01.11.2024 18:12 Ответить
Хвантомаса взяли!!!🤢
01.11.2024 18:20 Ответить
Молодці гуцули з Едельвейсу.
Швиденько вчать різнокольорових москалів Української мови.
01.11.2024 18:22 Ответить
Ну той що зліва зразу видно шо росіянин,а справа в шапці хто?
01.11.2024 18:26 Ответить
И ,снова заблудшие овцы с глубоким сожалением оказались там , первым делом , дайте пожрать и хочу спать .разбудите при размене , больше не беспокойте. Кацапо отряд метис...
01.11.2024 18:44 Ответить
макака и очко ((((
01.11.2024 18:57 Ответить
Жили у бабусі два веселих гуся♡♥♣☆♧◆
01.11.2024 19:01 Ответить
А, ******...ти їх не пробували.
01.11.2024 19:22 Ответить
10-ка ще дійсно одна з бойових бригад,яку не "розібрав" Сирський.
01.11.2024 19:26 Ответить
Просто ''Творожков'' боїться гуцулів.
01.11.2024 23:50 Ответить
Андрофаг и афрокацап - исконные и каноничные ,,русские,,
01.11.2024 19:43 Ответить
А в того дядько на гуталіновій фабриці працює, бо як ботинок чорний🤣🤣🤣
01.11.2024 19:57 Ответить
Анекдот про негра, який закінчується словами - «бачу синку, що ти не москаль», втратив актуальність!
01.11.2024 20:29 Ответить
Тільки був відос, як кацапський піп хрестив його і от розв'язка !
01.11.2024 20:35 Ответить
маю честь знати хлопців з десятки.Допомагаймо нашим Вонам
01.11.2024 21:21 Ответить
Росіянин зліва такий засмаглий, мабуть з Криму.
02.11.2024 00:37 Ответить
Щож це зараз анекдот переписувати?

Їде автобус з російскіми номерами. Його зупиняють правосеки:
Дід із кулеметом:
-А хто підкаже котра зараз година?
Тиша… українською ніхто не розмовляє…
І тут з останнього місця встає негр та каже:
-О пів на одинадцяту пане!
-Та сиди синку я й так бачу шо ти не москаль!
02.11.2024 00:50 Ответить
Воїни - інтернаціоналісти, МЛЯ!!!
02.11.2024 12:04 Ответить
якщо глянути тверезо, то ми побачимо, що дві ядерні держави ведуть відкриту війну проти незалежної України. ООН, МАГАТЕ, ОБСЄ, Міжнародний кримінальний суд та інші організації та договори підписані виявилися просто папірцями які не виконуються, США та союзники ще показали.
Думаю завтра чучхіст Ин бахне по якісь країні балістичною ракетою начиненою лайном і всі будуть стурбовані, хтось більше, а хтось менше. Головне щоб чорношкірі геї відчували себе в безпеці.
02.11.2024 12:45 Ответить
A зачем павиан живой? Его ведь все равно ни на кого менять не будут. Теперь кормить до конца войны, а потом еще за счет государства билет в африку покупать.
02.11.2024 19:04 Ответить
 
 