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Испытание отечественного боевого модуля "Січ" на новом украинском броневике "Варта-2". ВИДЕО

В Украине испытали отечественный боевой модуль "Січ" на новом броневике "Варта-2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, машина отличается повышенной огневой мощью, которую обеспечивает 30-мм автоматическое орудие украинского производства. Управление модулем осуществляется из кабины броневика.

Смотрите также: Экипаж украинского БТР-4Е "Буцефал" уничтожает укрепление оккупантов на покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

оружие (10285) украинское оружие (176)


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Топ комментарии
+10
Його качає як човен. Перший постріл ще може бути в ціль.
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04.11.2024 09:41 Ответить
+7
Можна подумать - в Україні слабка сітка доріг з твердим покриттям... Крім того - у "гусениць" маса недоліків:
1. Жеруть більше пального;
2. Менший запас ходу;
3. Менший ресурс ходової частини;
4. Менша швидкість та маневреність...
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04.11.2024 09:34 Ответить
+5
1. На Буцефалі (БТР-4Е) все качається точно так же з 30мм гарматою. Саме тому з Буцефалу стріляють короткими чергами.
2. Там цифрове управління та є система стабілізації, яка саме для цього призначена. Саме тому Буцефал ефективний проти засрашинських танків - він збиває їм весь пасивний захист, всі візори, пошкоджує кріплення та механізми башти/гусіні/катків, а якщо влучає парою черг в бокову (між катками) чи задню проекцію - знищує.

Саме тому тестують бойовий модуль з 30мм гарматою - ці модулі, в різних варіантах та компонуваннях, вже пройшли перевірку в жорстких боях. Навчилися гармати сімейства ЗТМ-1/2 ефективно інтегрувати. А головне - це повністю українського виробництва гармати - там вже рахунок виготовлених на тисячі пішов.
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04.11.2024 11:56 Ответить
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Ви що знущаєтесь , зима на носі , а ви броньовик на колеса ! На гусениці пора переходити .
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04.11.2024 09:18 Ответить
Якщо 3ри, або навіть 4ри вісі та відповідна резина, то гусені не обов'язкові.
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04.11.2024 09:25 Ответить
Пока запустят в производство уже весна будет если не лето
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04.11.2024 09:33 Ответить
Можна подумать - в Україні слабка сітка доріг з твердим покриттям... Крім того - у "гусениць" маса недоліків:
1. Жеруть більше пального;
2. Менший запас ходу;
3. Менший ресурс ходової частини;
4. Менша швидкість та маневреність...
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04.11.2024 09:34 Ответить
а міняти та ремонтувати гусінь - одне задоволення 😁
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04.11.2024 10:00 Ответить
Можеш не розказувать - у молодості попрацював у тракторній бригаді - на Т-74...
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04.11.2024 10:07 Ответить
ви коли узимку останнього разу сніг бачили?
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04.11.2024 09:59 Ответить
Три дні тому - був невеликий "шквал"... При +11 градусах... А сьогодні - +... І вітер північний...
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04.11.2024 10:10 Ответить
сніг не лежить у нас вже як раніше
мабуть потепління то реальність
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04.11.2024 10:29 Ответить
Можна подумать - сніг більше заважає прохідності техніки, порівняно з розкислим чорноземом... Кацапи кажуть в даному випадку: "Хрен редьки не слаще...".
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04.11.2024 10:37 Ответить
я думаю при потепленні клімату взагалі демісезонні явища зійдуть на нівець, дощщів буде все менше
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05.11.2024 07:47 Ответить
Думать можна, що-завгодно... Ми тут мову ведемо про переваги та недоліки колісної та гусеничної техніки у ЦЬОГОРІЧНИЙ осіннє-зимовий період - а не про те, що буде "колись"...
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05.11.2024 07:54 Ответить
ви зануда
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05.11.2024 08:22 Ответить
"Дімочко" - я подивився-б на тебе, якби ти таке судді у судовому засіданні ляпнув - на зауваження стосовно "підміни "предмету спору"... Він-би просто наказав тобі замовкнуть та говорить "по суті судового спору"... Тобі нема чого сказать - так ти "переводиш стрілки"?... Є що сказать - кажи... А не "петляй", щоб "останнє слово" за собою залишить...
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05.11.2024 08:50 Ответить
Судячи з "обвісу" модуля - це тільки "прототип"...
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04.11.2024 09:36 Ответить
Його качає як човен. Перший постріл ще може бути в ціль.
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04.11.2024 09:41 Ответить
Да, нет. Для 30 мм орудия это не качка.
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04.11.2024 09:58 Ответить
Прицільну стрільбу, судячи з відео, можна вести з корми, або з переду - так збільшується плоша опори броні. Щось з цим розкочуванням треба думати - сильно задирає у гору при стрільбі з такого положення.
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04.11.2024 13:23 Ответить
100%
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04.11.2024 10:12 Ответить
1. На Буцефалі (БТР-4Е) все качається точно так же з 30мм гарматою. Саме тому з Буцефалу стріляють короткими чергами.
2. Там цифрове управління та є система стабілізації, яка саме для цього призначена. Саме тому Буцефал ефективний проти засрашинських танків - він збиває їм весь пасивний захист, всі візори, пошкоджує кріплення та механізми башти/гусіні/катків, а якщо влучає парою черг в бокову (між катками) чи задню проекцію - знищує.

Саме тому тестують бойовий модуль з 30мм гарматою - ці модулі, в різних варіантах та компонуваннях, вже пройшли перевірку в жорстких боях. Навчилися гармати сімейства ЗТМ-1/2 ефективно інтегрувати. А головне - це повністю українського виробництва гармати - там вже рахунок виготовлених на тисячі пішов.
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04.11.2024 11:56 Ответить
Для автомобіля 30мм гармата - може все ж таки завелика...?
Йому б кулемет 12.7 було в достатньо + ПТУР проти бронетехніки.
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04.11.2024 12:57 Ответить
Я не інженер. Не знаю, наскільки воно "підходить", бо 30мм - це гармата нічогенька ж. Для прикладу - старезні "Ерлікони" (35мм автоматична гармата) ставлять на шассі танку Леопард-1.

Але суто по відосу - модуль добре збалансований, механізми компенсації відмінні - авто ледь-ледь качається.

І на полі бою не існує поняття "достатня зброя". Якщо є можливість використовувати 30мм автоматичну гармату з цифровим управлінням, з тепловізором та лазерним далекоміром - ТРЕБА її використовувати, які б там в тебе не були класні 12.7мм кулемети та ПТУР-и.

Бо з 12.7 кулемету танк не розбереш (і БТР ********, навіть ************** - ще потрібно постаратись "розбірати"), а ПТУР-ів лише 2-4 поставиш зовні.

Для порівняння: бойвий модуль "Грім - 360 снарядів 30мм. ЦЕ КАПЕЦЬ ЯК КРАЩЕ за "12.7мм кулемет".
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04.11.2024 13:32 Ответить
А ви справді вважаєте, що бронеавтомобіль має розбирати танки, ще й у кількості більше 2-4 штук? ІМХО - це не зовсім його функціонал.
Але якщо дійсно працює- то чом бі й ні...
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04.11.2024 17:56 Ответить
Ну да, ПТР на колесах, еще и автоматический, чего бы и нет, якщо що.
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04.11.2024 18:55 Ответить
Я думаю, що якщо в оборонки України є можливість на кожну Варту-2 ставити бойовий модуль з 30мм автоматичною гарматою, з лазерним далекоміром, тепловізором та цифровим управлінням, то однозначно треба ставити його замість 12.7мм кулемета та 2-4 ПТУР. Бо правда в тому, що БУДЬ-ЯКИЙ броньовик зараз у війську - це багатоцільова машина (на відміну, від "класики" 50-90х років, коли танки окремо, легкі танки окремо, БТР окремо, а БМП - зовсім з іншої пісні). Яка повинна мати можливість виконувати максимум задач з можливого. І очевидно, що автоматична 30мм гармата в цьому сенсі має ЗНАЧНО кращі можливості. При цьому вона виробляється в Україні (разом з БК).

І, ЗВІСНО, "розбирання танків" було наведено як приклад максимізації можливих задач для такого бойового модуля. Яка вже досягалась. І неодноразово. Не від хорошого життя. А так от склалася ситуація в бою. І хлопці виявились навіть до неї готові.

При цьому, впевнений, вартість бойового модуля з 30мм гарматою особливо від вартості модуля з 2 різними інтегрованими системами (кулемет + 2-4 ПТУР), вірогідно, принаймні не більша (менше елементів управління).
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04.11.2024 19:27 Ответить
далекобійні ракети треба робити, але артистам розмовного жанру зрозуміти це не під силу.
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04.11.2024 11:24 Ответить
Все треба робити.
Далекобійні ракети фронт на 0 аж ніяк не допоможуть. Але ж артистам писемного жанру зрозуміти це не під силу.
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04.11.2024 12:49 Ответить
То есть, разрушать далекобойными ракетами рашистские заводы за Уралом, которые клепают КАБы и снаряды, бессмысленно и никак не поможет ВСУ на нуле? Садись, двойка.
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05.11.2024 01:00 Ответить
Може якусь блокіровку амортізаторів, щоб його не тіпало ?
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04.11.2024 12:37 Ответить
Круто було б...але ж це шасі переробляти...
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04.11.2024 13:11 Ответить
Важка артилерія використовує додаткові гідравлічні опори. І тут треба додати легенькі опори, автоматично і швидко працюючі. А якщо важко чи не потягне, то відключити постріли чергами. Якщо є система стабілізації і утримання цілі, обмежити інтервали між пострілами часом донаведення після пострілу, який вона потребує. Якщо немає - зробити. Якщо не можуть - зробити примусово ще більші інтервали між одиночними пострілами, що б оператор встигав донаводитися.
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04.11.2024 13:31 Ответить
Але ж це бронеавтомобіль. Його основний захист - мобільнісь. Якщо він ставатиме на опори - чи не буде це проблемою? Я так розумію, що потрібне саме блокування амортизаторів - тобто вони мають бути не пружинними а якимись пневматичними
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04.11.2024 18:17 Ответить
Из видео понятно, шо о стабилизации нет и речи. Здесь суть в чьом? -"Максима" поставили на тачанку. На шо еще способны зебилы? Курва, за шо нам такое наказание: за тысячу лет не годнi собi здибати толкового отамана.
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04.11.2024 19:01 Ответить
А причем тут "зебилы"? У нас в оборонке по-вашему работают "зебилы", а не-зебилы ничего не делают?
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04.11.2024 19:34 Ответить
При чем, да причем? При том... Зебилы не профинансировали ( в ногу со временем) проект.
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05.11.2024 01:29 Ответить
Ты само-то поняло, что несешь? В какую еще ногу современем? Это современнейший боевой модуль, не хуже чем немецкие, американские и тд.
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05.11.2024 03:03 Ответить
Ніяких переробок, звичайні гідравлічні лапи опори, але зменшиться маневреність, гармата хороша, але завелика для такої бази, який ресурс існування такої техніки в теперішніх реаліях дронів, до першого,
тому хороший кулемет з системою постійної подачі набої+ ПТуР з можливістю перезарядки без висовуваня бійця з модуля+ можливість ручного керування модуля в разі утрати електронного керування.
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05.11.2024 07:47 Ответить
Аш страшно ...
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04.11.2024 12:49 Ответить
Башта явно габаритна для такої автівки. Об"єктивно, це для БТР, БМП.
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04.11.2024 21:49 Ответить
Все, що вбиває руzкіх, добре і благе!
Любо нам бачити кацапське м'ясо, яке корчиться і тягає кишки по землі в калюжі юшки.
Кацапські трупи --- насолода для очей кожного українця і україночки.
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04.11.2024 23:25 Ответить
 
 