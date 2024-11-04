Испытание отечественного боевого модуля "Січ" на новом украинском броневике "Варта-2". ВИДЕО
В Украине испытали отечественный боевой модуль "Січ" на новом броневике "Варта-2".
Как сообщает Цензор.НЕТ, машина отличается повышенной огневой мощью, которую обеспечивает 30-мм автоматическое орудие украинского производства. Управление модулем осуществляется из кабины броневика.
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+10 Вася Быколог
показать весь комментарий04.11.2024 09:41 Ответить Ссылка
+7 Яр Холодний
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+5 Орест Гарай
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1. Жеруть більше пального;
2. Менший запас ходу;
3. Менший ресурс ходової частини;
4. Менша швидкість та маневреність...
мабуть потепління то реальність
2. Там цифрове управління та є система стабілізації, яка саме для цього призначена. Саме тому Буцефал ефективний проти засрашинських танків - він збиває їм весь пасивний захист, всі візори, пошкоджує кріплення та механізми башти/гусіні/катків, а якщо влучає парою черг в бокову (між катками) чи задню проекцію - знищує.
Саме тому тестують бойовий модуль з 30мм гарматою - ці модулі, в різних варіантах та компонуваннях, вже пройшли перевірку в жорстких боях. Навчилися гармати сімейства ЗТМ-1/2 ефективно інтегрувати. А головне - це повністю українського виробництва гармати - там вже рахунок виготовлених на тисячі пішов.
Йому б кулемет 12.7 було в достатньо + ПТУР проти бронетехніки.
Але суто по відосу - модуль добре збалансований, механізми компенсації відмінні - авто ледь-ледь качається.
І на полі бою не існує поняття "достатня зброя". Якщо є можливість використовувати 30мм автоматичну гармату з цифровим управлінням, з тепловізором та лазерним далекоміром - ТРЕБА її використовувати, які б там в тебе не були класні 12.7мм кулемети та ПТУР-и.
Бо з 12.7 кулемету танк не розбереш (і БТР ********, навіть ************** - ще потрібно постаратись "розбірати"), а ПТУР-ів лише 2-4 поставиш зовні.
Для порівняння: бойвий модуль "Грім - 360 снарядів 30мм. ЦЕ КАПЕЦЬ ЯК КРАЩЕ за "12.7мм кулемет".
Але якщо дійсно працює- то чом бі й ні...
І, ЗВІСНО, "розбирання танків" було наведено як приклад максимізації можливих задач для такого бойового модуля. Яка вже досягалась. І неодноразово. Не від хорошого життя. А так от склалася ситуація в бою. І хлопці виявились навіть до неї готові.
При цьому, впевнений, вартість бойового модуля з 30мм гарматою особливо від вартості модуля з 2 різними інтегрованими системами (кулемет + 2-4 ПТУР), вірогідно, принаймні не більша (менше елементів управління).
Далекобійні ракети фронт на 0 аж ніяк не допоможуть. Але ж артистам писемного жанру зрозуміти це не під силу.
тому хороший кулемет з системою постійної подачі набої+ ПТуР з можливістю перезарядки без висовуваня бійця з модуля+ можливість ручного керування модуля в разі утрати електронного керування.
Любо нам бачити кацапське м'ясо, яке корчиться і тягає кишки по землі в калюжі юшки.
Кацапські трупи --- насолода для очей кожного українця і україночки.