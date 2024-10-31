Экипаж украинского БТР-4Е "Буцефал" уничтожает укрепление оккупантов на покровском направлении. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы экипажа БТР-4Е "Буцефал" на покровском направлении фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно интенсивное применение боевого модуля БТР-4Е для уничтожения укрепления оккупантов.
"Покровское направление остается одним из самых напряженных на фронте. За сутки только подразделения Национальной гвардии отбили 11 атак врага. На этих кадрах бойцы 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" на БТР-4Е уничтожают укрепления оккупантов. Эффективно сработали также экипажи БПЛА и артиллерия", - отмечается в заметке к видео.
БТР-4 "Буцефал" - полноприводный восьмиколесный бронетранспортер с колесной формулой 8×8, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро машиностроения, изготавливается на заводе имени Малышева. БТР-4 "Буцефал" предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Таких бы бронированных зверей получить в количестве 700-800 единиц и орда была бы остановлена ещё на линии Авдеевки...