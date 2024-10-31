РУС
Экипаж украинского БТР-4Е "Буцефал" уничтожает укрепление оккупантов на покровском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы экипажа БТР-4Е "Буцефал" на покровском направлении фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно интенсивное применение боевого модуля БТР-4Е для уничтожения укрепления оккупантов.

"Покровское направление остается одним из самых напряженных на фронте. За сутки только подразделения Национальной гвардии отбили 11 атак врага. На этих кадрах бойцы 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" на БТР-4Е уничтожают укрепления оккупантов. Эффективно сработали также экипажи БПЛА и артиллерия", - отмечается в заметке к видео.

Смотрите: "Украинская бронетехника" представила новый бронеавтомобиль "Варта 2" на выставке оборонной промышленности в Польше. ФОТО

Смотрите: Экипаж БТР-4 "Буцефал" из 30-мм пушки обстреливает российские позиции на Покровском направлении. ВИДЕО

БТР-4 "Буцефал" - полноприводный восьмиколесный бронетранспортер с колесной формулой 8×8, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро машиностроения, изготавливается на заводе имени Малышева. БТР-4 "Буцефал" предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевая работа огнеметной системы "Сівалка-ВМ8" украинского производства. ВИДЕО

+12
Ти диви, вони ще залишились. Гарні машини.
31.10.2024 12:39
+9
Памʼятаю оточений Марік, Азов та їхній Буцефал - як він нищив русню. Ці відео були ниткою надії тоді...
31.10.2024 16:40
+6
У окупантів є укріплення на покровському напрямку, у нас нема?!?!!:!!!!!
31.10.2024 12:38
У окупантів є укріплення на покровському напрямку, у нас нема?!?!!:!!!!!
31.10.2024 12:38
Укріплення - це може бути і нашвидкоруч виритий окоп. Русня такі за години будує.
31.10.2024 12:41
Можливо колись то були наші укріплення... Ви ж за ДіпСтейтом слідкуєте?
31.10.2024 14:34
Ти диви, вони ще залишились. Гарні машини.
31.10.2024 12:39
Читав що 5-8 кожного місяця збирають. Не знаю наскільки правда.
31.10.2024 12:48
Ніби їх в Харкові робили. Сумніваюся, щоб там ще щось живе з ВПК залишилось, крім збирання дронів по підвалам.
31.10.2024 13:26
Можливо перенесли десь на захід чи центр?
31.10.2024 14:00
БТР -4 збирали декілька підприємств.
31.10.2024 17:19
Довелось в такій їздить.Є свої + і -.Для піхоти машина не дуже,мало місця,незручно заходить/виходить.Зате ******** модуль озброєння.Гармата керується джойстиком,є цифровий приціл з зум.
31.10.2024 18:18
Памʼятаю оточений Марік, Азов та їхній Буцефал - як він нищив русню. Ці відео були ниткою надії тоді...
31.10.2024 16:40
теж памятаю той відос на цензорі.
31.10.2024 17:02
Классный "зверь" Буцефал: впечатляет огневая мощь и мобильность.

Таких бы бронированных зверей получить в количестве 700-800 единиц и орда была бы остановлена ещё на линии Авдеевки...
31.10.2024 20:51
30 мм гармата БТР 4Є пробиває цегляний дім наскрізь, у кацапів немає шансів вціліти, навіть у Бредлі гармата 20 мм.
31.10.2024 23:39
 
 