Экипаж БТР-4 "Буцефал" из 30-мм пушки обстреливает российские позиции на Покровском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись боевой работы экипажа БТР-4 "Буцефал" украинского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи заснят момент, как украинские воины обстреливают вражеские позиции из 30-миллиметровой пушки.

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