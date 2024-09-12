Экипаж БТР-4 "Буцефал" из 30-мм пушки обстреливает российские позиции на Покровском направлении. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись боевой работы экипажа БТР-4 "Буцефал" украинского производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи заснят момент, как украинские воины обстреливают вражеские позиции из 30-миллиметровой пушки.
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Бредлі працює 20 мм гарматою і розколює кацапські танки, Буцефал взагалі їх нищить, нажаль немає відео з коптерів.