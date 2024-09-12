Екіпаж БТР-4 "Буцефал" із 30-мм гармати обстрілює російські позиції на Покровському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис бойової роботи екіпажу БТР-4 "Буцефал" українського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований момент, як українські воїни обстрілюють ворожі позиції із 30-міліметрової гармати.

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