Екіпаж БТР-4 "Буцефал" із 30-мм гармати обстрілює російські позиції на Покровському напрямку. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис бойової роботи екіпажу БТР-4 "Буцефал" українського виробництва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований момент, як українські воїни обстрілюють ворожі позиції із 30-міліметрової гармати.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бредлі працює 20 мм гарматою і розколює кацапські танки, Буцефал взагалі їх нищить, нажаль немає відео з коптерів.