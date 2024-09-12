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Екіпаж БТР-4 "Буцефал" із 30-мм гармати обстрілює російські позиції на Покровському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис бойової роботи екіпажу БТР-4 "Буцефал" українського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований момент, як українські воїни обстрілюють ворожі позиції із 30-міліметрової гармати.

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зброя (7468) Донецька область (8522) українська зброя (178) БТР (280)


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Темп "більше" для стрільби є...?
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12.09.2024 16:45 Відповісти
30мм. Це ж пушка вже. Швидше лише обертаючі стволи. Як у Шварцнегера .
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12.09.2024 17:08 Відповісти
НПУ-30 може, правда вона авіаційна..... 2-х стволка, не "вулкан"...
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12.09.2024 17:10 Відповісти
Ну, ви уявляєте, яке там у авіаційної пушки "натуральне повітряне" охолодження?
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12.09.2024 19:28 Відповісти
справа не в охолоджені наіть, а в кількості снарядів... Всього пару сотень за декілька секунд - і на аеродром для поповнення БК!
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13.09.2024 08:07 Відповісти
Без охолодження відповідного, авіаційна пушка навіть свій куций БК не здатна була б випустити "безперервно".
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13.09.2024 11:33 Відповісти
Красота.
Бредлі працює 20 мм гарматою і розколює кацапські танки, Буцефал взагалі їх нищить, нажаль немає відео з коптерів.
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12.09.2024 17:53 Відповісти
Було за 22 рiк
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12.09.2024 19:30 Відповісти
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12.09.2024 18:05 Відповісти
 
 