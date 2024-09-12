Бойова робота вогнеметної системи "Сівалка-ВМ8" українського виробництва. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис бойової роботи екіпажу вогнеметної системи "Сівалка-ВМ8" українського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, система використовує термобаричні боєприпаси і призначена для знищення живої сили ворога на позиціях та в укриттях.

"Сівалка-ВМ8" – українська вогнеметна система. Компактна і нищівна, вона встановлюється на будь-який колісний транспорт.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Українська бронетехніка" представила новий бронеавтомобіль "Варта 2" на виставці оборонної промисловості у Польщі. ФОТО