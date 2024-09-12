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Бойова робота вогнеметної системи "Сівалка-ВМ8" українського виробництва. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис бойової роботи екіпажу вогнеметної системи "Сівалка-ВМ8" українського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, система використовує термобаричні боєприпаси і призначена для знищення живої сили ворога на позиціях та в укриттях.

"Сівалка-ВМ8" – українська вогнеметна система. Компактна і нищівна, вона встановлюється на будь-який колісний транспорт.

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Автор: 

українська зброя (178) вогнемет (24)


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Топ коментарі
+10
Засівають! - шоб мертві кацапи гарно родилися
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12.09.2024 10:23
+9
Оті самі "погані" канадці, що дозволили демонстрацію кацапського фільму що демонструє - "русские - тоже люди" недавно передали нам купу своїх списаних НУРС такого ж приблизно калібру А ще більше передали двигунів до них Я так здогадуюся - наші "пришпандорили" до них термобаричні боєголовки з наших ручних вогнеметів (їх розробили ще про "баризі") і тепер смалять кацапів!
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12.09.2024 11:23
+8
Після Сіялки кацапохробаків чекає Борона калібра 230 мм. і Комбайн з вертикальним взльотом...
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12.09.2024 11:12
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Засівають! - шоб мертві кацапи гарно родилися
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12.09.2024 10:23 Відповісти
Гарна річ, питання де ми прибарахлились ракетами С-8Д?
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12.09.2024 10:32 Відповісти
можливо у авіаторів. А може брати по соцтабору залишки передали. Більш дивно, що ми примудряємось ще виробляти компоненти для них, бо такі дрєвні штуки вимагають перепаковки після довгого зберігання.
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12.09.2024 11:13 Відповісти
РПВ-16 - український реактивний піхотний вогнемет одноразового використання.

ТТХ РПВ-16

Довжина: 924 мм

Маса: 11 кг

Калібр: 93 мм

Максимальна дальність стрільби: 1000 м

Мінімальна дальність стрільби: 70 м

Температурний діапазон бойового застосування: від - 40°С до +50°С.

Склепать корпус гранати діаметром 70 мм і (можливо) зробить його довшим - не проблема.... І готова боєголовка до CRV7 (від Canadian Rocket Vehicle 7, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. Канадська ракета 7) - канадська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 некерована авіаційна ракета (НАР) калібру 70 мм із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) оперенням що складається. Призначена для ударів по наземних цілях, розроблена компанією «Брістоль Аероспейс» (м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B3 Вінніпег , провінція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0 Манітоба ). Була прийнята на озброєння на початку 1970 років, як удосконалена версія стандартної американської НАР, що мала такий же калібр (2.75 дюйма). CRV7 була найбільш потужною з НАР, існуючих на той час.
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12.09.2024 11:48 Відповісти
корпус гранати зробити не проблема. Проблема - налагодити промислове виробництво ЕГДН, а ще більша проблема - виробництво ініцюючої речовини для підриву ЦРЗ.
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12.09.2024 12:05 Відповісти
РПВ-16 у нас випускався серійно ще при "баризі" (мені знайомий під великим секретом казав бо мав до цього стосунок) Тобто - "начинка" і детонатор вже є Двигуни приїхали з Канади Розробить такий самий твердопаливний двигун у нас - не проблема
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12.09.2024 12:44 Відповісти
виробництво ЕГДН у нас було у Шостці, думаю десь там на місці було і виробництво ініцюючої речовини для розривного заряду. Налагодити промислове виробнитво цих речовин на новому місці - це досить нетривіальна задача.
Те, що ми бачимо тут на відео - це скоріш за все С-8Д, або С-13Д з об'ємно-детонуючим зарядом, а не термобаричним. Ракети С-8Д і С-13Д не вироблялись з термобпричним зарядом, а люди не дотичні до цьго завди їх плутають, вважаючи їх одним і тим же. Компоненти термобаричних зарядів значно складніші у своєму виробництві ніж об'ємно-детонуючі компоненти.
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12.09.2024 13:06 Відповісти
Я ж не заперечую! Зверни увагу - я завжди розділяю "ствердження" від "припущення" Тут я висловив "припущення"!
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12.09.2024 13:12 Відповісти
я просто пояснив, що тип/характер/властивості бойової частиниу у РПВ-16 відрізняються від бойової частини С-8Д або С-13Д. Бо багато хто вважає, що вони однакові.
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12.09.2024 13:41 Відповісти
Вибач! У тебе звичайна "підміна предмету спору" Я пишу про "заміну боєголовки" А ти пишеш про варіанти її "начинки" ...
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12.09.2024 14:01 Відповісти
я не знаю, з яких причин не виробляють ракет до РСЗВ з термобаричною б\ч. Мабуть для цього є вагомі причини. Тому не думаю, що їх можно "замінити".
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12.09.2024 14:15 Відповісти
N планує відправити Україні Понад 80 тисяч Ракетних Двигунів
мабуть доiхали прикрутили як треба да полетiло
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12.09.2024 11:21 Відповісти
Оті самі "погані" канадці, що дозволили демонстрацію кацапського фільму що демонструє - "русские - тоже люди" недавно передали нам купу своїх списаних НУРС такого ж приблизно калібру А ще більше передали двигунів до них Я так здогадуюся - наші "пришпандорили" до них термобаричні боєголовки з наших ручних вогнеметів (їх розробили ще про "баризі") і тепер смалять кацапів!
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12.09.2024 11:23 Відповісти
А це не С-13?
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12.09.2024 12:18 Відповісти
ну, якщо порівнювати діаметр ракети з лівим дзеркалом пікапа, то цілком може бути, що це 122 мм. Так що це може бути і С-13Д. Тільки вона з об'ємно-детонуючою сумішшю, а не термобаричною. Зазвичай майже всі плутають ці два ризновида вибухівки.
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12.09.2024 12:49 Відповісти
Під цю Сівалку ще й броньовану "тачанку" а ля "Козак" чи "Хорунжий" то б було діло. А так хлопці використовують те що є
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12.09.2024 10:32 Відповісти
Такую бы сеялку на М113
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12.09.2024 10:46 Відповісти
Ну наверное выбирать не приходится.
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13.09.2024 19:28 Відповісти
Так це ж "нишпорка"! Вона непомітна (бо компактна) Маскувать легко. Дала залп і щезла!...
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12.09.2024 11:29 Відповісти
а якщо міна чи ДРГ? Пікап не врятує
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12.09.2024 11:52 Відповісти
Ще в часи моєї молодості в СРСР випускався такий журнал - "Зарубежное военное обозрение" Я його багато років виписував І колись прочитав про порівняльні випробування БТР м113 та "баггі" На обох стояло однакове озброєння - кулемет "Браунінг" М113 пройшов полігон за 30 хв "Баггі" - за 13 Обидва відпрацювали по мішенях однаково Але попадань лазерним пострілом в М113 було в декілька разів більше - ніж в "баггі" Тобто - на полі бою зараз головне не "броня" - а "швидкість" І саме швидкість виходу з-під удару після пострілу
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12.09.2024 12:53 Відповісти
я спитав по міни та ДРГ. Як на це впливає швидкість. На полігоні, що ви згадали, 100% не було а ні першого а ні другого
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12.09.2024 13:59 Відповісти
Ти мисливець? Ти розумієш рівень маневреності зайця і кабана? Так от - пікап - це заєць !
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12.09.2024 14:13 Відповісти
міна не відрізняє цапа від бегемота. А куля із АКМ ДРГ все одне швидше за зайца чи кабана
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12.09.2024 14:23 Відповісти
досить непогана кУпність і вочевидь точність, з огляду на легку платформу (якщо ще з повітряним корегуванням)..
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12.09.2024 10:37 Відповісти
Після Сіялки кацапохробаків чекає Борона калібра 230 мм. і Комбайн з вертикальним взльотом...
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12.09.2024 11:12 Відповісти
От нашо оце показувати. кацапи вже скопіювали змія горинича і палять наші окопи. Їб....ті.
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12.09.2024 14:27 Відповісти
Комусь, дуже нейметься, по тилам сидіти, ось і викладають у мережу, те, що їх зовсім не стосується, але діарею у них, не зупинити…
Хіба вірьовкою, спробувати …
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12.09.2024 15:30 Відповісти
 
 