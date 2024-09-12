Бойова робота вогнеметної системи "Сівалка-ВМ8" українського виробництва. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис бойової роботи екіпажу вогнеметної системи "Сівалка-ВМ8" українського виробництва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, система використовує термобаричні боєприпаси і призначена для знищення живої сили ворога на позиціях та в укриттях.
"Сівалка-ВМ8" – українська вогнеметна система. Компактна і нищівна, вона встановлюється на будь-який колісний транспорт.
Топ коментарі
+10 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар12.09.2024 10:23
+9 Яр Холодний
показати весь коментар12.09.2024 11:23
+8 Роман с камнем
показати весь коментар12.09.2024 11:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ТТХ РПВ-16
Довжина: 924 мм
Маса: 11 кг
Калібр: 93 мм
Максимальна дальність стрільби: 1000 м
Мінімальна дальність стрільби: 70 м
Температурний діапазон бойового застосування: від - 40°С до +50°С.
Склепать корпус гранати діаметром 70 мм і (можливо) зробить його довшим - не проблема.... І готова боєголовка до CRV7 (від Canadian Rocket Vehicle 7, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. Канадська ракета 7) - канадська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 некерована авіаційна ракета (НАР) калібру 70 мм із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) оперенням що складається. Призначена для ударів по наземних цілях, розроблена компанією «Брістоль Аероспейс» (м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B3 Вінніпег , провінція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0 Манітоба ). Була прийнята на озброєння на початку 1970 років, як удосконалена версія стандартної американської НАР, що мала такий же калібр (2.75 дюйма). CRV7 була найбільш потужною з НАР, існуючих на той час.
Те, що ми бачимо тут на відео - це скоріш за все С-8Д, або С-13Д з об'ємно-детонуючим зарядом, а не термобаричним. Ракети С-8Д і С-13Д не вироблялись з термобпричним зарядом, а люди не дотичні до цьго завди їх плутають, вважаючи їх одним і тим же. Компоненти термобаричних зарядів значно складніші у своєму виробництві ніж об'ємно-детонуючі компоненти.
мабуть доiхали прикрутили як треба да полетiло
Хіба вірьовкою, спробувати …