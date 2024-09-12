Боевая работа огнеметной системы "Сівалка-ВМ8" украинского производства. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись боевой работы экипажа огнеметной системы "Сівалка-ВМ8" украинского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, система использует термобарические боеприпасы и предназначена для уничтожения живой силы врага на позициях и в укрытиях.

"Сівалка-ВМ8" - украинская огнеметная система. Компактная и сокрушительная, она устанавливается на любой колесный транспорт.

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