Россиянин отползает на четвереньках от своей горящей бронемашины и гибнет в поле. ВИДЕО
Операторы дронов из подразделения "Чорний лебідь" 225-го штурмового батальона уничтожили вражескую бронемашину на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен результат боевой работы украинских воинов. На записи видно, как уцелевший россиянин ползет на четвереньках от горящей бронемашины и погибает в поле.
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