РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10413 посетителей онлайн
Новости Видео Война
12 417 18

Россиянин отползает на четвереньках от своей горящей бронемашины и гибнет в поле. ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения "Чорний лебідь" 225-го штурмового батальона уничтожили вражескую бронемашину на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен результат боевой работы украинских воинов. На записи видно, как уцелевший россиянин ползет на четвереньках от горящей бронемашины и погибает в поле.

Также смотрите: Бойцы 5-й ОШБр обнаружили и уничтожили минометные позиции противника вблизи Бахмута. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19882) уничтожение (7379) Курск (1160)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
А сидів би в своєму свинарнику і пив бояру. Ніт!
показать весь комментарий
05.11.2024 12:43 Ответить
+13
грета буде виступати проти знищення російських квадроберів?
показать весь комментарий
05.11.2024 12:47 Ответить
+11
жити хоче сволота, а раніше потумати мізків не вистачило.
показать весь комментарий
05.11.2024 12:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А сидів би в своєму свинарнику і пив бояру. Ніт!
показать весь комментарий
05.11.2024 12:43 Ответить
жити хоче сволота, а раніше потумати мізків не вистачило.
показать весь комментарий
05.11.2024 12:44 Ответить
грета буде виступати проти знищення російських квадроберів?
показать весь комментарий
05.11.2024 12:47 Ответить
То стерня, а не бур'яни.
показать весь комментарий
05.11.2024 12:49 Ответить
Бравурний марш, хто автор музики, начебто схоже на європейських авторів, і водночас чимось "русским духом" віддає.
показать весь комментарий
05.11.2024 12:52 Ответить
Вариации на тему "Боже, царя храни!".
показать весь комментарий
05.11.2024 19:53 Ответить
Кацапы, "На Берлин" раком вы не допрёте !
Меняйте слоган.....
показать весь комментарий
05.11.2024 12:52 Ответить
Навіщо було скидати ще один *********? Що, іх неміряно?
показать весь комментарий
05.11.2024 12:52 Ответить
Мабуть контрольний.
показать весь комментарий
05.11.2024 14:21 Ответить
По відосу вже все було вирішено...
показать весь комментарий
05.11.2024 14:33 Ответить
Кричали ж "Можем павтарить". Прям як сцена з фільму про 2гу світову вийшла
показать весь комментарий
05.11.2024 12:56 Ответить
Агалтєлая руSSо - ф о б і я ! Гутєрєш , памагай , ***...
показать весь комментарий
05.11.2024 12:59 Ответить
Класика.
показать весь комментарий
05.11.2024 13:13 Ответить
300 сотий
показать весь комментарий
05.11.2024 13:37 Ответить
поле жалко
показать весь комментарий
05.11.2024 14:58 Ответить
На Бирлин! 😂
показать весь комментарий
05.11.2024 16:14 Ответить
"Народжений плазувати--злетіти НЕвзмозі ! "
/Їх же. рашо-.- пролетарський письменник Максим Горький /
показать весь комментарий
05.11.2024 17:52 Ответить
А останній скид для кого?
показать весь комментарий
05.11.2024 20:17 Ответить
 
 