Росіянин рачкує від своєї палаючої бронемашини і гине у бур’янах. ВIДЕО
Оператори дронів із підрозділу "Чорний лебідь" 225-го штурмового батальйону знищили ворожу бронемашину на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований результат бойової роботи українських воїнів. На записі видно, як уцілілий росіянин рачкує від палаючої бронемашини та гине у бур'янах.
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+18 Папєрєднік
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+11 krot_lub
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