Росіянин рачкує від своєї палаючої бронемашини і гине у бур’янах. ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу "Чорний лебідь" 225-го штурмового батальйону знищили ворожу бронемашину на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований результат бойової роботи українських воїнів. На записі видно, як уцілілий росіянин рачкує від палаючої бронемашини та гине у бур'янах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер ССО знищив десант двох російських БТР-82А на Курщині. ВIДЕО