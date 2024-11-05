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Росіянин рачкує від своєї палаючої бронемашини і гине у бур’янах. ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу "Чорний лебідь" 225-го штурмового батальйону знищили ворожу бронемашину на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований результат бойової роботи українських воїнів. На записі видно, як уцілілий росіянин рачкує від палаючої бронемашини та гине у бур'янах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер ССО знищив десант двох російських БТР-82А на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) знищення (7696) Курськ (1172)


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Топ коментарі
+18
А сидів би в своєму свинарнику і пив бояру. Ніт!
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05.11.2024 12:43 Відповісти
+13
грета буде виступати проти знищення російських квадроберів?
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05.11.2024 12:47 Відповісти
+11
жити хоче сволота, а раніше потумати мізків не вистачило.
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05.11.2024 12:44 Відповісти
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А сидів би в своєму свинарнику і пив бояру. Ніт!
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05.11.2024 12:43 Відповісти
жити хоче сволота, а раніше потумати мізків не вистачило.
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05.11.2024 12:44 Відповісти
грета буде виступати проти знищення російських квадроберів?
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05.11.2024 12:47 Відповісти
То стерня, а не бур'яни.
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05.11.2024 12:49 Відповісти
Бравурний марш, хто автор музики, начебто схоже на європейських авторів, і водночас чимось "русским духом" віддає.
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05.11.2024 12:52 Відповісти
Вариации на тему "Боже, царя храни!".
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05.11.2024 19:53 Відповісти
Кацапы, "На Берлин" раком вы не допрёте !
Меняйте слоган.....
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05.11.2024 12:52 Відповісти
Навіщо було скидати ще один *********? Що, іх неміряно?
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05.11.2024 12:52 Відповісти
Мабуть контрольний.
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05.11.2024 14:21 Відповісти
По відосу вже все було вирішено...
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05.11.2024 14:33 Відповісти
Кричали ж "Можем павтарить". Прям як сцена з фільму про 2гу світову вийшла
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05.11.2024 12:56 Відповісти
Агалтєлая руSSо - ф о б і я ! Гутєрєш , памагай , ***...
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05.11.2024 12:59 Відповісти
Класика.
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05.11.2024 13:13 Відповісти
300 сотий
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05.11.2024 13:37 Відповісти
поле жалко
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05.11.2024 14:58 Відповісти
На Бирлин! 😂
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05.11.2024 16:14 Відповісти
"Народжений плазувати--злетіти НЕвзмозі ! "
/Їх же. рашо-.- пролетарський письменник Максим Горький /
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05.11.2024 17:52 Відповісти
А останній скид для кого?
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05.11.2024 20:17 Відповісти
 
 