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Российские военные объекты становятся все более доступными для наших воинов, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Прежде всего слова благодарности всем нашим воинам, которые обеспечивают удары наших дронов. Каждый видит, как это работает. Дроны на фронте, а также наши дальнобойные дроны - в глубоком российском тылу. Российские военные объекты становятся все более достижимыми для наших воинов. Я благодарю Службу безопасности Украины и ребят из Сил специальных операций. Российские военные склады, аэродромы, их предприятия ВПК - не спрячут.

Также жизненно важны усилия всех, кто уничтожает российскую технику на фронте. В частности, только спецназовцы Службы безопасности и только российских танков уничтожили уже более чем тысячу триста. Каждый восьмой уничтоженный Украиной российский танк - на счету ребят из СБУ. Я благодарен и воинам Главного управления разведки. Всем подразделениям, которые выполняют задачи и на востоке нашего государства - в боях и в тылу врага", - сказал Зеленский.

Читайте: Непонятно, почему в Европе ПВО просто стоит без дела вместо того, чтобы спасать тысячи жизней в Украине, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) обращение (747)


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Топ комментарии
+7
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10.11.2024 20:18
+6
Дякуємо, пане Президент! Моя перша кава в Криму буде в Вашу честь! Здоров'я Вам і Вашим дітям, батькам та дружині! Радий що Ви таки маєте хуцпу, як і сказав в інтерв'ю Ваш славетний батько, хай будуть довгі його роки!
Гадаю, цей комент не видалять. Бо вище...
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10.11.2024 20:36
+4
Кончений виродок.
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10.11.2024 21:09
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10.11.2024 20:18 Ответить
Дякуємо, пане Президент! Моя перша кава в Криму буде в Вашу честь! Здоров'я Вам і Вашим дітям, батькам та дружині! Радий що Ви таки маєте хуцпу, як і сказав в інтерв'ю Ваш славетний батько, хай будуть довгі його роки!
Гадаю, цей комент не видалять. Бо вище...
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10.11.2024 20:36 Ответить
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10.11.2024 20:52 Ответить
ахааа
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10.11.2024 21:01 Ответить
Я выпал в осадок, да так, що сам хочу блеять , мовляв , дякувати - не передякувати(за единий здобуток, тiпо, клiнiка пальчевського поряд не стояла з лiкувальним каннабiсом, бо тодi вiн ще не був в законi. Маю надiю, шо коли вiн не був в законi, термiн давностi на нього не дiе).
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10.11.2024 21:53 Ответить
Кончений виродок.
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10.11.2024 21:09 Ответить
Коротко і по ділу. Але що робити з цим придурком? Як його і його ефективних зрадників прибрати?
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10.11.2024 22:11 Ответить
Якщо розмінувати Чонгар, то окупанти підійдуть ближче, а ми їх вдаримо! Стратегія це велика сила!!
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10.11.2024 21:59 Ответить
А как цапам стають більш досяжні наші території....
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10.11.2024 22:01 Ответить
Південь звільняйте, стратеги далекобійні протерміновані!
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10.11.2024 22:13 Ответить
Дрони, надихнуті відосиком зЄ, пролетіли на 100 км дальше
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11.11.2024 08:53 Ответить
 
 