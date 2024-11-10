Российские военные объекты становятся все более доступными для наших воинов, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Прежде всего слова благодарности всем нашим воинам, которые обеспечивают удары наших дронов. Каждый видит, как это работает. Дроны на фронте, а также наши дальнобойные дроны - в глубоком российском тылу. Российские военные объекты становятся все более достижимыми для наших воинов. Я благодарю Службу безопасности Украины и ребят из Сил специальных операций. Российские военные склады, аэродромы, их предприятия ВПК - не спрячут.

Также жизненно важны усилия всех, кто уничтожает российскую технику на фронте. В частности, только спецназовцы Службы безопасности и только российских танков уничтожили уже более чем тысячу триста. Каждый восьмой уничтоженный Украиной российский танк - на счету ребят из СБУ. Я благодарен и воинам Главного управления разведки. Всем подразделениям, которые выполняют задачи и на востоке нашего государства - в боях и в тылу врага", - сказал Зеленский.

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