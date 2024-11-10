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Новини Відео
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Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський подякував українським воїнам.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Перш за все слова вдячності всім нашим воїнам, які забезпечують удари наших дронів. Кожен бачить, як це працює. Дрони на фронті, а також наші далекобійні дрони – у глибокому російському тилу. Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів. Я дякую Службі безпеки України та хлопцям із Сил спеціальних операцій. Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК – не сховають.

Також життєво важливі зусилля всіх, хто знищує російську техніку на фронті. Зокрема, тільки спецпризначенці Служби безпеки й тільки російських танків знищили вже більш ніж тисячу триста. Кожен восьмий знищений Україною російський танк – на рахунку хлопців з СБУ. Я вдячний і воїнам Головного управління розвідки. Всім підрозділам, які виконують завдання й на сході нашої держави – у боях і в тилу ворога", - сказав Зеленський.

Читайте: Незрозуміло, чому у Європі ППО просто стоїть без діла замість рятувати тисячі життів в Україні, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) звернення (603)


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Топ коментарі
+7
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10.11.2024 20:18
+6
Дякуємо, пане Президент! Моя перша кава в Криму буде в Вашу честь! Здоров'я Вам і Вашим дітям, батькам та дружині! Радий що Ви таки маєте хуцпу, як і сказав в інтерв'ю Ваш славетний батько, хай будуть довгі його роки!
Гадаю, цей комент не видалять. Бо вище...
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10.11.2024 20:36
+4
Кончений виродок.
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10.11.2024 21:09
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10.11.2024 20:18 Відповісти
Дякуємо, пане Президент! Моя перша кава в Криму буде в Вашу честь! Здоров'я Вам і Вашим дітям, батькам та дружині! Радий що Ви таки маєте хуцпу, як і сказав в інтерв'ю Ваш славетний батько, хай будуть довгі його роки!
Гадаю, цей комент не видалять. Бо вище...
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10.11.2024 20:36 Відповісти
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10.11.2024 20:52 Відповісти
ахааа
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10.11.2024 21:01 Відповісти
Я выпал в осадок, да так, що сам хочу блеять , мовляв , дякувати - не передякувати(за единий здобуток, тiпо, клiнiка пальчевського поряд не стояла з лiкувальним каннабiсом, бо тодi вiн ще не був в законi. Маю надiю, шо коли вiн не був в законi, термiн давностi на нього не дiе).
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10.11.2024 21:53 Відповісти
Кончений виродок.
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10.11.2024 21:09 Відповісти
Коротко і по ділу. Але що робити з цим придурком? Як його і його ефективних зрадників прибрати?
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10.11.2024 22:11 Відповісти
Якщо розмінувати Чонгар, то окупанти підійдуть ближче, а ми їх вдаримо! Стратегія це велика сила!!
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10.11.2024 21:59 Відповісти
А как цапам стають більш досяжні наші території....
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10.11.2024 22:01 Відповісти
Південь звільняйте, стратеги далекобійні протерміновані!
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10.11.2024 22:13 Відповісти
Дрони, надихнуті відосиком зЄ, пролетіли на 100 км дальше
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11.11.2024 08:53 Відповісти
 
 