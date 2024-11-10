Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський подякував українським воїнам.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Перш за все слова вдячності всім нашим воїнам, які забезпечують удари наших дронів. Кожен бачить, як це працює. Дрони на фронті, а також наші далекобійні дрони – у глибокому російському тилу. Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів. Я дякую Службі безпеки України та хлопцям із Сил спеціальних операцій. Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК – не сховають.

Також життєво важливі зусилля всіх, хто знищує російську техніку на фронті. Зокрема, тільки спецпризначенці Служби безпеки й тільки російських танків знищили вже більш ніж тисячу триста. Кожен восьмий знищений Україною російський танк – на рахунку хлопців з СБУ. Я вдячний і воїнам Головного управління розвідки. Всім підрозділам, які виконують завдання й на сході нашої держави – у боях і в тилу ворога", - сказав Зеленський.

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