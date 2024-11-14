Николаев передал защитникам очередную партию дронов улучшенной модели. ВИДЕО

Громада Николаева передала защитникам на фронт очередную партию дронов.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии, информирует Цензор.НЕТ.

Помощь передали воинам 423 отдельного батальона БПЛА, в котором, в частности, служат жители Николаева.

По словам мэра Александра Сенкевича, эти дроны - улучшенной модели.

"Эти "птички" отличаются от предыдущих, ведь являются десятидюймовыми", - сказал он.

Дроны изготовила николаевская компания.

Всего с начала полномасштабного вторжения на поддержку Сил обороны Украины было направлено средств и передано имущества на общую сумму 958, 94 миллионов гривен.

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