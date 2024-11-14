Николаев передал защитникам очередную партию дронов улучшенной модели. ВИДЕО
Громада Николаева передала защитникам на фронт очередную партию дронов.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии, информирует Цензор.НЕТ.
Помощь передали воинам 423 отдельного батальона БПЛА, в котором, в частности, служат жители Николаева.
По словам мэра Александра Сенкевича, эти дроны - улучшенной модели.
"Эти "птички" отличаются от предыдущих, ведь являются десятидюймовыми", - сказал он.
Дроны изготовила николаевская компания.
Всего с начала полномасштабного вторжения на поддержку Сил обороны Украины было направлено средств и передано имущества на общую сумму 958, 94 миллионов гривен.
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фома фоммич #577697
показать весь комментарий14.11.2024 15:49 Ответить Мне нравится 0
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