Оккупант с оторванной ногой доходит на обочине. ВИДЕО 18+
Оператор дрона из 79-й ОДШБр ликвидировал оккупанта точным сбросом с дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что взрывом оккупанту оторвало ногу.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+22 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий14.11.2024 16:41
+19 Алекс Скела, 1958 р. н.
показать весь комментарий14.11.2024 16:32
+17 віктор федорович #394174
показать весь комментарий14.11.2024 16:38
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У кого одна нога:
І одно яйцо нє трьоцца,
І нє надо сапога!
Пєнсію дают
Вєздє мєсто уступають
Пєсні пра тєбя пают
І зачєм тєпєрь работать
В пєрєходє я сіжу
Научусь па фєнє ботать
Пад сєбя в сартір хажу
Смею вас уверить что там как здесь. Никто голытьбу в партер не пустит. Там всё для "голубых князей" по контрамаркам. А сиволапая пехота слушает концерт в записи, на большом экране
Хотів сказати Собака, але собаку жалко вони інколи кращі за людей!
карточку с віплатамі отобралі, аставілі падихать
ну ничего - жена увітіт обо всем нажалуеться путіну - охх уж он ім покажет
Подяка? Кацап валялся раненый. При шастаньи дронов никто бы его до вечера не эвакуировал. Вечером, в сумерки. Когда обычный дрон уже не видит, а с прибором ночного видения, ещё не видит могла появиться возможность. А так напрасно израсходованный боеприпас.
Він каже : АААА ааааа гооойдаааа аааа уууу...далі нерозбірливо вже((