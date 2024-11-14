Оккупант с оторванной ногой доходит на обочине. ВИДЕО 18+

Оператор дрона из 79-й ОДШБр ликвидировал оккупанта точным сбросом с дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что взрывом оккупанту оторвало ногу.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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