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Оккупант с оторванной ногой доходит на обочине. ВИДЕО 18+

Оператор дрона из 79-й ОДШБр ликвидировал оккупанта точным сбросом с дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что взрывом оккупанту оторвало ногу.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тело оккупанта вылетает из окопа и падает под куст через несколько метров после сброса с украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195) дроны (3917)


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Топ комментарии
+22
Повільна смерть. Хай всі кацапи так здихають. Гадаю що Господь пробаче мною сказане.
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14.11.2024 16:41
+19
Харашо тому живьоцца,
У кого одна нога:
І одно яйцо нє трьоцца,
І нє надо сапога!
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14.11.2024 16:32
+17
Коли йому казали в Україні йому може відірвати ногу, то він сміявся.
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14.11.2024 16:38
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Кінчає?
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14.11.2024 16:30 Ответить
Еще нет. Когда будет уже отходит, тогда и польется со всех щелей, ще й лычыну в штаны вiдкладэ.
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15.11.2024 04:17 Ответить
Харашо тому живьоцца,
У кого одна нога:
І одно яйцо нє трьоцца,
І нє надо сапога!
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14.11.2024 16:32 Ответить
Вшколє дєті уважают
Пєнсію дают
Вєздє мєсто уступають
Пєсні пра тєбя пают

І зачєм тєпєрь работать
В пєрєходє я сіжу
Научусь па фєнє ботать
Пад сєбя в сартір хажу
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14.11.2024 17:08 Ответить
ЗЫ... Бавовник у полi кацапа знайшов, немае кацапа - у вирiй пiшов.
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15.11.2024 04:15 Ответить
Коли йому казали в Україні йому може відірвати ногу, то він сміявся.
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14.11.2024 16:38 Ответить
Повільна смерть. Хай всі кацапи так здихають. Гадаю що Господь пробаче мною сказане.
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14.11.2024 16:41 Ответить
доходить......і куди ж він з відірваною ногою дійде?...
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14.11.2024 16:49 Ответить
Подихає ... А доходить до першого ряду в партерє ...
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14.11.2024 17:12 Ответить
"Нет правды на земле, но нет её и выше"
Смею вас уверить что там как здесь. Никто голытьбу в партер не пустит. Там всё для "голубых князей" по контрамаркам. А сиволапая пехота слушает концерт в записи, на большом экране
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14.11.2024 17:21 Ответить
"В ногах правды нет. Но нет её и выше!"
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14.11.2024 21:46 Ответить
Орку - оркова смерть!
Хотів сказати Собака, але собаку жалко вони інколи кращі за людей!
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14.11.2024 16:51 Ответить
Собаки ЗАВЖДИ кращі за будь-яких кацапів
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14.11.2024 16:54 Ответить
- Канай! И пусть канает отсюда! А то я ему рога поотшибаю, пасть порву, моргалы выколю...ногу оторву! (с)
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14.11.2024 16:54 Ответить
ЛАЙК!
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14.11.2024 16:59 Ответить
Крепкого здоровья и успехов в личной жизни, y*бан!
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14.11.2024 17:00 Ответить
Какой в *ера у*бан? - Здых какой-то.
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15.11.2024 04:13 Ответить
надулі, абманулі - нагло кінулі гранату
карточку с віплатамі отобралі, аставілі падихать
ну ничего - жена увітіт обо всем нажалуеться путіну - охх уж он ім покажет
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14.11.2024 17:18 Ответить
Оператору дрона велика подяка.
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14.11.2024 17:21 Ответить
??
Подяка? Кацап валялся раненый. При шастаньи дронов никто бы его до вечера не эвакуировал. Вечером, в сумерки. Когда обычный дрон уже не видит, а с прибором ночного видения, ещё не видит могла появиться возможность. А так напрасно израсходованный боеприпас.
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14.11.2024 17:26 Ответить
Тобі з дивану звісно ж видніше.
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15.11.2024 10:40 Ответить
Вмію розрізняти по міміці і губам..слова...
Він каже : АААА ааааа гооойдаааа аааа уууу...далі нерозбірливо вже((
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14.11.2024 17:21 Ответить
Відос 9 сек...Хоча б 90 сек. посмакувати..
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14.11.2024 17:25 Ответить
Можно покадрово, как комикс смотреть.
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14.11.2024 17:27 Ответить
Щось швидко... Трейлер?
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14.11.2024 17:29 Ответить
Футболіст
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14.11.2024 17:51 Ответить
на концерті ноги не головне, головне - вуха.
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14.11.2024 18:09 Ответить
Сидів би собі цей русскагаварящій імпєрєц в ізбє на полиці...
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14.11.2024 18:46 Ответить
На полицi узкагаваряСЧий миг - так то ж, прiсь ейбочки, мають бути голi пранцi.
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15.11.2024 04:06 Ответить
Может у меня что то с психикой??? Но такое как то радует и успокаивает !!!!
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14.11.2024 22:00 Ответить
Коли притисне, кацапа так браво в Космос завивае. ЗЫ... В этой сцьене на все 100500% раскрыта суть кацапсказки - Пойти туда, не знаю куда, но самое главное, фиг его знает зачем.
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15.11.2024 04:11 Ответить
Красота. Спасибо родным ВСУ!
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15.11.2024 04:14 Ответить
 
 