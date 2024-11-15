Зал упаковки и сортировки трупов ростовского военного морга: "П#здец - вонище #баное! Труп лежит". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты деревянные ящики с телами ликвидированных в Украине оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео сделано в зале упаковки и сортировки трупов ростовского военного морга россиянином, который ищет ящики с телами своих приспешников.

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