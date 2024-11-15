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Зала пакування та сортування трупів ростовського військового моргу: "П#здец - вонище #баное! Труп лежит". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані дерев'яні ящики із тілами ліквідованих в Україні окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео зроблене у залі пакування та сортування трупів ростовського військового моргу росіянином, який шукає ящики із тілами своїх поплічників.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також: Росіяни розгортають додаткові морги на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Автор: 

росія (65162) морг (30)


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Топ коментарі
+41
В полях и посадках в разы больше осталось гнить
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15.11.2024 10:03
+36
нет в жизни лучше аромата- как запах сдохшего кацапа
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15.11.2024 10:09
+31
То смєрдіт руzкій дух...
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15.11.2024 10:05
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В полях и посадках в разы больше осталось гнить
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15.11.2024 10:03 Відповісти
В кацапів перевернута реальність. Вони вважають що здохнути за путіна це сенс життя. А родичі жмурок пишаються ними
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15.11.2024 13:13 Відповісти
найманці-касапи здихають за гроші а не за пуйла - достатньо перестати платити і всі повтікають з України в московію
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16.11.2024 12:23 Відповісти
То смєрдіт руzкій дух...
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15.11.2024 10:05 Відповісти
нет в жизни лучше аромата- как запах сдохшего кацапа
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15.11.2024 10:09 Відповісти
Грузите апельсины бочками
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15.11.2024 10:20 Відповісти
Бажаю сортувальникам не залишитись без роботи.
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15.11.2024 10:20 Відповісти
На задньому дворі мабуть стоять білі "Лади"
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15.11.2024 10:26 Відповісти
чим більше вонючих трупів лаптєй, тим мені затишніше.
я такий разчєловєчєний.
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15.11.2024 10:31 Відповісти
територіальний центр комплектації
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15.11.2024 10:35 Відповісти
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15.11.2024 10:36 Відповісти
"Здесь русский дух.
Здесь русью пахнет "
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15.11.2024 11:03 Відповісти
Трупи ворогів дуже добре пахнуть.
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15.11.2024 11:11 Відповісти
Лежит, а что, труп должен бегать ?
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15.11.2024 12:13 Відповісти
Так вот какой сейчас Wildberrys!
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15.11.2024 12:36 Відповісти
Почта рассеї в прибутках! 😁яке ж позитивне відео!
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15.11.2024 12:49 Відповісти
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15.11.2024 13:16 Відповісти
Мало
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15.11.2024 13:16 Відповісти
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15.11.2024 13:33 Відповісти
Поставлено на конвеєр.
Трупозаготовочная промышленность россии бьет все рекорды и выходит на новый уровень.
Россия стремительно и бесповоротно трупеет.
Если раньше российский драматург еще мог назвать свою пьесу "Живой труп", то к 2024 году - живых трупов уже не осталось.
На широкую ногу поставлены не только сами трупозаготовки, но и упаковка продукции.
Складирование и транспортировка военных жмуров стали масштабны и высокотехнологичны. Количество ТСЦ (трупосортировочных цехов) увеличилось за год почти втрое. (сейчас их 82). Огромные, 100-метровые ангары сменили закутки и сарайчики 2023 года.
Непрерывный и стремительный поток СВОшных покойников
пакуется и раскладывается в ЯТ001, каждый из которых имеет вкладку из оцинкованного железа. К ящику прилагается справка об опайке. Размеры ЯТ позволяют с комфортом (при необходимости) разместить в одном ящике тела близких родственников (братьев, отца-сына и т.д.)
На этих сияющих комбинатах никто особо не заморачивается опознанием или генетикой.
Да и незачем. Как правило, благодарные родственники не суют нос в запаянный цинк, а при получении просто перемещают его в похороночный гроб с рюшечками и крестом. Да и увлекательная процедура поминок избавляет от лишних мыслей по этому поводу.
Невзоров
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15.11.2024 15:00 Відповісти
Это "русский мир".. )
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15.11.2024 16:28 Відповісти
чому радуватися . українців не менше вмирає
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15.11.2024 21:52 Відповісти
чим більше сдохне касапів - тим менше загине Українців
кожен кацап в гробу - це збережене життя Українця, а збережене життя Українця - це радість.
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16.11.2024 12:26 Відповісти
нормас еще морг))
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15.11.2024 23:54 Відповісти
уютно..по домашнему..ящечки можна й поменше робити..або по 5 в один совати..влізуть...
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16.11.2024 00:03 Відповісти
 
 