Зала пакування та сортування трупів ростовського військового моргу: "П#здец - вонище #баное! Труп лежит". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані дерев'яні ящики із тілами ліквідованих в Україні окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео зроблене у залі пакування та сортування трупів ростовського військового моргу росіянином, який шукає ящики із тілами своїх поплічників.
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Топ коментарі
+41 Leonidas 4503 #341111
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+36 Андрей К-о
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+31 Александр Чуднивец #474549
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я такий разчєловєчєний.
Здесь русью пахнет "
Трупозаготовочная промышленность россии бьет все рекорды и выходит на новый уровень.
Россия стремительно и бесповоротно трупеет.
Если раньше российский драматург еще мог назвать свою пьесу "Живой труп", то к 2024 году - живых трупов уже не осталось.
На широкую ногу поставлены не только сами трупозаготовки, но и упаковка продукции.
Складирование и транспортировка военных жмуров стали масштабны и высокотехнологичны. Количество ТСЦ (трупосортировочных цехов) увеличилось за год почти втрое. (сейчас их 82). Огромные, 100-метровые ангары сменили закутки и сарайчики 2023 года.
Непрерывный и стремительный поток СВОшных покойников
пакуется и раскладывается в ЯТ001, каждый из которых имеет вкладку из оцинкованного железа. К ящику прилагается справка об опайке. Размеры ЯТ позволяют с комфортом (при необходимости) разместить в одном ящике тела близких родственников (братьев, отца-сына и т.д.)
На этих сияющих комбинатах никто особо не заморачивается опознанием или генетикой.
Да и незачем. Как правило, благодарные родственники не суют нос в запаянный цинк, а при получении просто перемещают его в похороночный гроб с рюшечками и крестом. Да и увлекательная процедура поминок избавляет от лишних мыслей по этому поводу.
Невзоров
кожен кацап в гробу - це збережене життя Українця, а збережене життя Українця - це радість.