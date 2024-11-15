Зала пакування та сортування трупів ростовського військового моргу: "П#здец - вонище #баное! Труп лежит". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані дерев'яні ящики із тілами ліквідованих в Україні окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео зроблене у залі пакування та сортування трупів ростовського військового моргу росіянином, який шукає ящики із тілами своїх поплічників.

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