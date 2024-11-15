Украинские артиллеристы одним выстрелом HIMARS уничтожили сразу два "Града" оккупантов. ВИДЕО

Военнослужащий ВС РФ снял место прилета ракеты РСЗО HIMARS. Украинские артиллеристы одним выстрелом уничтожили сразу два "Града" оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Один из пакетов сдетонировал, превратив одну из боевых машин в выкрученную груду металла.

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