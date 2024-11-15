РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5746 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 581 18

Украинские артиллеристы одним выстрелом HIMARS уничтожили сразу два "Града" оккупантов. ВИДЕО

Военнослужащий ВС РФ снял место прилета ракеты РСЗО HIMARS. Украинские артиллеристы одним выстрелом уничтожили сразу два "Града" оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Один из пакетов сдетонировал, превратив одну из боевых машин в выкрученную груду металла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британская разведка подтверждает повреждение по меньшей мере двух фрегатов РФ в Каспийске

HIMARS (286)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
15.11.2024 20:03
+10
От як це його матюки перекласти на будь яку мову ? А не вийде , бо то ізик , а не мова , як у людей.
показать весь комментарий
15.11.2024 20:19
+5
Жаль у второй БМ-21 пакет не сдетонировал...
Но и так неплохо (с)
показать весь комментарий
15.11.2024 20:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перший ролик - найцікавіший: як хтось йде... йде... йде... йде...
показать весь комментарий
15.11.2024 20:02 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2024 20:03 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2024 20:43 Ответить
у нах же паспорти бурятів
показать весь комментарий
15.11.2024 21:14 Ответить
Гниди кацапскі валіть на болота бо так буде з вами всіма. Вам всім писда.
показать весь комментарий
15.11.2024 20:04 Ответить
Треба щоб і на болотах їм була писта- щоб раша розвалилась
показать весь комментарий
15.11.2024 20:14 Ответить
Хімариса прилетела ана мана.....
показать весь комментарий
15.11.2024 20:11 Ответить
От як це його матюки перекласти на будь яку мову ? А не вийде , бо то ізик , а не мова , як у людей.
показать весь комментарий
15.11.2024 20:19 Ответить
що цікаво, і радісні, і сумні події життя москаль описує, вживаючи одні й ті самі слова та ідіоми

дуже економічна конструкція язика : досить вивчити 1000 слів, причому 500 з них мають одні й ті самі 5 матірних коренів - і вже готов для того, щоб гордіться пушкіним та толстоєвскім
показать весь комментарий
15.11.2024 22:48 Ответить
Важливість операції ГУР по Каспію (на початку листопада вперше була здійснена дронова атака по головному пункту базування Каспійської флотилії ВМФ рф у Дагестані). Російські ракетоносії в Середземному морі - на яких правах вони там перебувають? І які фактори визначають кількість кораблів рф у Середземному морі. Цього тижня Кабмін затвердив групу для реалізації Стратегії морської безпеки. Чим вона займатиметься і на якому етапі наразі робота над Стратегією морської безпеки України? Гість - https://www.facebook.com/profile.php?id=100009573382352&__cft__[0]=AZX9_uWL-AMf2nRMCe3JxfFOyhdJTYbW9I6MNgpcRdCOCN18xVmBiX0dMD9NeUoFVk2h8NxFnKYNbFb3NutE1c3IZWjwgM5_z7YEqIqx570VKgf411ucc4TDvzsUEJB5O5p9T1QvC1UE1k3EylC_04J0WiTy-XD9EIlyAXsa9HCggg&__tn__=-]K-R Павло Лакійчук , керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" . Слухати Українське радіо 16 листопада
показать весь комментарий
15.11.2024 20:20 Ответить
матюкоузкій язік
показать весь комментарий
15.11.2024 20:39 Ответить
какая насыщенная скрепная речь у автора видео.... прямо трель соловья курского
показать весь комментарий
15.11.2024 20:42 Ответить
Жаль у второй БМ-21 пакет не сдетонировал...
Но и так неплохо (с)
показать весь комментарий
15.11.2024 20:44 Ответить
Супер!Слава ЗСУ!А ти,кацапчику,не переймайся - підеш у шторма і здохнеш.
показать весь комментарий
15.11.2024 21:11 Ответить
Памятаю те відео,де Хаймарс лісосмугу атакував,якраз з цими градами
показать весь комментарий
15.11.2024 21:16 Ответить
Ідёть, анегина в подлиннікє цитуе.
показать весь комментарий
15.11.2024 21:55 Ответить
жаль тебя там нет...
приперся в чужую страну убивать нас и жалуется на то, что мы защищаемся, сюрреализм...
показать весь комментарий
15.11.2024 22:32 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2024 09:54 Ответить
 
 