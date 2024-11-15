Украинские артиллеристы одним выстрелом HIMARS уничтожили сразу два "Града" оккупантов. ВИДЕО
Военнослужащий ВС РФ снял место прилета ракеты РСЗО HIMARS. Украинские артиллеристы одним выстрелом уничтожили сразу два "Града" оккупантов.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Один из пакетов сдетонировал, превратив одну из боевых машин в выкрученную груду металла.
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+21 саша паламарчук
показать весь комментарий15.11.2024 20:03
+10 Tata Parasolka
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+5 Alexey Poltorak #595683
показать весь комментарий15.11.2024 20:44
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дуже економічна конструкція язика : досить вивчити 1000 слів, причому 500 з них мають одні й ті самі 5 матірних коренів - і вже готов для того, щоб гордіться пушкіним та толстоєвскім
Но и так неплохо (с)
приперся в чужую страну убивать нас и жалуется на то, что мы защищаемся, сюрреализм...