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Українські артилеристи одним пострілом HIMARS знищили одразу два "Гради" окупантів. ВIДЕО

Військовослужбовець ЗС РФ зняв місце прильоту ракети РСЗВ HIMARS. Українські артилеристи одним пострілом знищили одразу два "Гради" окупантів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Один із пакетів здетонував, перетворивши одну з бойових машин на викручену купу металу.

Також дивіться: Українські захисники виявили та знищили російську САУ "Піон" з РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО

Автор: 

HIMARS (307)


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Топ коментарі
+21
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15.11.2024 20:03
+10
От як це його матюки перекласти на будь яку мову ? А не вийде , бо то ізик , а не мова , як у людей.
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15.11.2024 20:19
+5
Жаль у второй БМ-21 пакет не сдетонировал...
Но и так неплохо (с)
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15.11.2024 20:44
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15.11.2024 20:02 Відповісти
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15.11.2024 20:03 Відповісти
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15.11.2024 20:43 Відповісти
у нах же паспорти бурятів
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15.11.2024 21:14 Відповісти
Гниди кацапскі валіть на болота бо так буде з вами всіма. Вам всім писда.
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15.11.2024 20:04 Відповісти
Треба щоб і на болотах їм була писта- щоб раша розвалилась
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15.11.2024 20:14 Відповісти
Хімариса прилетела ана мана.....
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15.11.2024 20:11 Відповісти
От як це його матюки перекласти на будь яку мову ? А не вийде , бо то ізик , а не мова , як у людей.
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15.11.2024 20:19 Відповісти
що цікаво, і радісні, і сумні події життя москаль описує, вживаючи одні й ті самі слова та ідіоми

дуже економічна конструкція язика : досить вивчити 1000 слів, причому 500 з них мають одні й ті самі 5 матірних коренів - і вже готов для того, щоб гордіться пушкіним та толстоєвскім
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15.11.2024 22:48 Відповісти
Важливість операції ГУР по Каспію (на початку листопада вперше була здійснена дронова атака по головному пункту базування Каспійської флотилії ВМФ рф у Дагестані). Російські ракетоносії в Середземному морі - на яких правах вони там перебувають? І які фактори визначають кількість кораблів рф у Середземному морі. Цього тижня Кабмін затвердив групу для реалізації Стратегії морської безпеки. Чим вона займатиметься і на якому етапі наразі робота над Стратегією морської безпеки України? Гість - https://www.facebook.com/profile.php?id=100009573382352&__cft__[0]=AZX9_uWL-AMf2nRMCe3JxfFOyhdJTYbW9I6MNgpcRdCOCN18xVmBiX0dMD9NeUoFVk2h8NxFnKYNbFb3NutE1c3IZWjwgM5_z7YEqIqx570VKgf411ucc4TDvzsUEJB5O5p9T1QvC1UE1k3EylC_04J0WiTy-XD9EIlyAXsa9HCggg&__tn__=-]K-R Павло Лакійчук , керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" . Слухати Українське радіо 16 листопада
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15.11.2024 20:20 Відповісти
матюкоузкій язік
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15.11.2024 20:39 Відповісти
какая насыщенная скрепная речь у автора видео.... прямо трель соловья курского
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15.11.2024 20:42 Відповісти
Жаль у второй БМ-21 пакет не сдетонировал...
Но и так неплохо (с)
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15.11.2024 20:44 Відповісти
Супер!Слава ЗСУ!А ти,кацапчику,не переймайся - підеш у шторма і здохнеш.
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15.11.2024 21:11 Відповісти
Памятаю те відео,де Хаймарс лісосмугу атакував,якраз з цими градами
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15.11.2024 21:16 Відповісти
Ідёть, анегина в подлиннікє цитуе.
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15.11.2024 21:55 Відповісти
жаль тебя там нет...
приперся в чужую страну убивать нас и жалуется на то, что мы защищаемся, сюрреализм...
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15.11.2024 22:32 Відповісти
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16.11.2024 09:54 Відповісти
 
 