Українські артилеристи одним пострілом HIMARS знищили одразу два "Гради" окупантів. ВIДЕО

Військовослужбовець ЗС РФ зняв місце прильоту ракети РСЗВ HIMARS. Українські артилеристи одним пострілом знищили одразу два "Гради" окупантів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Один із пакетів здетонував, перетворивши одну з бойових машин на викручену купу металу.

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