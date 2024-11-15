Українські артилеристи одним пострілом HIMARS знищили одразу два "Гради" окупантів. ВIДЕО
Військовослужбовець ЗС РФ зняв місце прильоту ракети РСЗВ HIMARS. Українські артилеристи одним пострілом знищили одразу два "Гради" окупантів.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Один із пакетів здетонував, перетворивши одну з бойових машин на викручену купу металу.
Топ коментарі
+21 саша паламарчук
показати весь коментар15.11.2024 20:03
+10 Tata Parasolka
показати весь коментар15.11.2024 20:19
+5 Alexey Poltorak #595683
показати весь коментар15.11.2024 20:44
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дуже економічна конструкція язика : досить вивчити 1000 слів, причому 500 з них мають одні й ті самі 5 матірних коренів - і вже готов для того, щоб гордіться пушкіним та толстоєвскім
Но и так неплохо (с)
приперся в чужую страну убивать нас и жалуется на то, что мы защищаемся, сюрреализм...