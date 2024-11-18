Оккупант дергает остатками ног после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись успешной атаки украинского оператора дрона-камикадзе по российскому штурмовику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как россиянин пытается избежать удара. Однако, атака дрона была точной и оккупанту взрывом оторвало ноги.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Туловище оккупанта лежит на поле боя рядом с его головой. ВИДЕО 18+