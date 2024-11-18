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Оккупант дергает остатками ног после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись успешной атаки украинского оператора дрона-камикадзе по российскому штурмовику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как россиянин пытается избежать удара. Однако, атака дрона была точной и оккупанту взрывом оторвало ноги.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Туловище оккупанта лежит на поле боя рядом с его головой. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) дроны (3909)


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Топ комментарии
+20
Напівсамавар
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18.11.2024 14:01
+17
Ноги не болять? Сустави на дощь не крутять уїбан кацапський?
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18.11.2024 14:17
+14
Лєсгінка по дорозі до кобздона
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18.11.2024 14:11
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18.11.2024 14:00 Ответить
Напівсамавар
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18.11.2024 14:01 Ответить
Лєсгінка по дорозі до кобздона
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18.11.2024 14:11 Ответить
Но согласись, у него это здорово получается.
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18.11.2024 14:16 Ответить
воно навіть на концерт запізниться, бо копита погубив
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18.11.2024 19:46 Ответить
Ноги не болять? Сустави на дощь не крутять уїбан кацапський?
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18.11.2024 14:17 Ответить
бажаю цій тварюці вижити! Це ж який красномовний експонат для орчат, а ще геморой для родини та кацапстану... та тут без варіантів! Ні хто це лайно не врятує саме з тих причин, що я описав, а ще їм пох на на всіх крім себе, а це вирок кожному з них...
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18.11.2024 19:54 Ответить
со всех ног на концерт
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18.11.2024 14:20 Ответить
ногі в рукі и вперьйод
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18.11.2024 19:57 Ответить
ХТО ПРИЙДЕ ДО НАС ЗІ ЗБРОЄЮ
- ВІД ЗБРОЇ В ЗАГИНЕ.
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18.11.2024 14:25 Ответить
зато мозолів не буде
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18.11.2024 14:26 Ответить
По ходу до Берліна вже не дійде ))
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18.11.2024 14:28 Ответить
Оце класний саундтрек.
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18.11.2024 15:09 Ответить
Мои любимые моменты))), аж настроение поднялось ))) ****** москальские !!! Горите в аду!!!
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18.11.2024 15:47 Ответить
эпичекая сила !!!!(((
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18.11.2024 16:41 Ответить
Ой, на горі жито, сидить зайчик,
Він ніжками чеберяє...

(дитяча пісенька)
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18.11.2024 16:47 Ответить
У сєбья на гумне нє????
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18.11.2024 17:34 Ответить
Якщо потвора виживе, то його самиця буде в розпачі, бо біла лада буде без двох колес, або зовсім не дадуть. Якщо так, то вона заскиглить під фанфурик бояришника: "....ковыляй потихонечку, обо мне ты забудь, заживут твои ноженьки, проживешь как нибудь...".
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19.11.2024 17:16 Ответить
 
 