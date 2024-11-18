Оккупант дергает остатками ног после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись успешной атаки украинского оператора дрона-камикадзе по российскому штурмовику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как россиянин пытается избежать удара. Однако, атака дрона была точной и оккупанту взрывом оторвало ноги.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+20 Sergei M #570318
показать весь комментарий18.11.2024 14:01
+17 Александр З
показать весь комментарий18.11.2024 14:17
+14 Андрей Емельянов #582078
показать весь комментарий18.11.2024 14:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- ВІД ЗБРОЇ В ЗАГИНЕ.
Він ніжками чеберяє...
(дитяча пісенька)