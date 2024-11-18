Зеленский приехал в Купянск: держим наши позиции. ВИДЕО

В понедельник, 18 ноября, президент Владимир Зеленский посетил Купянск Харьковской области. Накануне он побывал в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.

"Сегодня - на фронте. Сейчас - Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек - наших воинов - с Днем сержанта. Сержанты - именно воины, без которых не представить нормальную работу офицеров и вообще наших подразделений. Я благодарен всем сержантам, которые действительно являются примером для солдата. Сила всей нашей украинской армии - это люди, которые служат, служат преданно, стойко", - заявил глава государства.

Кроме этого, Зеленский рассказал, что заслушал доклады командиров по ситуации с безопасностью, социальной ситуации в Донецкой и Харьковской областях.

"Также - доклады по ситуации с безопасностью, социальной ситуации в Донецкой и Харьковской областях. Держим наши позиции! Спасибо воинам", - добавил глава государства.

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