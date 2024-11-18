Зеленский приехал в Купянск: держим наши позиции. ВИДЕО
В понедельник, 18 ноября, президент Владимир Зеленский посетил Купянск Харьковской области. Накануне он побывал в Покровске Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.
"Сегодня - на фронте. Сейчас - Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек - наших воинов - с Днем сержанта. Сержанты - именно воины, без которых не представить нормальную работу офицеров и вообще наших подразделений. Я благодарен всем сержантам, которые действительно являются примером для солдата. Сила всей нашей украинской армии - это люди, которые служат, служат преданно, стойко", - заявил глава государства.
Кроме этого, Зеленский рассказал, что заслушал доклады командиров по ситуации с безопасностью, социальной ситуации в Донецкой и Харьковской областях.
"Также - доклады по ситуации с безопасностью, социальной ситуации в Донецкой и Харьковской областях. Держим наши позиции! Спасибо воинам", - добавил глава государства.
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Це зрозуміло всім хто здатен відкрити карту діпів. Підарні потрібна колія на Сватове.
Хтось здогадається турнути цього імітатора "президента" втришия з передової ?
перевірено часом
Вмирати за Куп'янськ не збирається, як за Крим в 2014
- Забрили?
Де довбні-надовбні, де мінні загородження?
До Сирка і Тереха питань нема?
Потужні довбойоби!
Вава уже стал как ангел смерти ...
@RudijLis
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17 лист.
Луценко: захід зробив 100 двигунів і начинку до ракет, зеєрмаки не змогли навіть зробити оболонки, а інженерів забрало ТЦК 🥴
Це ж була потужна атака кацапів на бронетехниці?
З цього приводу треба мобілізувати 200 тис. людей і запросити в американців "томогавки"?
Чи просто поміняти командирів на цій ділянці?
Цікаво, що перед тим до цієї ж бригади вкотре приїздив п'ятий президент Порошенко, але він передав бійцям: 200 FPV дронів, екскаватор, 3 нічних Мавіки, 2 РЕБ Шатро, 20 Ванільних цукорків, 20 пічок-буржуйок і зарядні станції.
Як то кажуть - без коментарів.
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