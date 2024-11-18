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Зеленский приехал в Купянск: держим наши позиции. ВИДЕО

В понедельник, 18 ноября, президент Владимир Зеленский посетил Купянск Харьковской области. Накануне он побывал в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.

"Сегодня - на фронте. Сейчас - Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек - наших воинов - с Днем сержанта. Сержанты - именно воины, без которых не представить нормальную работу офицеров и вообще наших подразделений. Я благодарен всем сержантам, которые действительно являются примером для солдата. Сила всей нашей украинской армии - это люди, которые служат, служат преданно, стойко", - заявил глава государства.

Кроме этого, Зеленский рассказал, что заслушал доклады командиров по ситуации с безопасностью, социальной ситуации в Донецкой и Харьковской областях.

"Также - доклады по ситуации с безопасностью, социальной ситуации в Донецкой и Харьковской областях. Держим наши позиции! Спасибо воинам", - добавил глава государства.

Также читайте: Зеленский подписал закон об усовершенствовании работы МСЭК

Автор: 

визит (3080) Зеленский Владимир (20343) Купянск (630)


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Топ комментарии
+13
....значить,і Купянськ приречений...
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18.11.2024 18:11
+8
Отже, стріми Бутусова моніторяться.
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18.11.2024 18:11
+8
Краще би туди Порох приїхав. Він допомагає, а не світить фейсом на марафоні
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18.11.2024 18:31
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Отже, стріми Бутусова моніторяться.
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18.11.2024 18:11 Ответить
Те ж саме подумав!
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18.11.2024 18:23 Ответить
....значить,і Купянськ приречений...
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18.11.2024 18:11 Ответить
якщо не буде зупинки війни то кацапи догризуть половину Купянська(по річці) та Купянськ-Вузловий.
Це зрозуміло всім хто здатен відкрити карту діпів. Підарні потрібна колія на Сватове.
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18.11.2024 19:16 Ответить
Здаємо оптом ? І Покровськ, і Куп'янськ...

Хтось здогадається турнути цього імітатора "президента" втришия з передової ?
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18.11.2024 18:18 Ответить
Все куп'янську гайки где Зе там сдача фото потім все
перевірено часом
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18.11.2024 18:22 Ответить
Це в нього шо? Підняття рейтингу?? До виборів готується?
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18.11.2024 18:22 Ответить
Прощається він
Вмирати за Куп'янськ не збирається, як за Крим в 2014
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18.11.2024 18:32 Ответить
Сьогодні - на фронті.
- Забрили?
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18.11.2024 18:25 Ответить
Це вже стало мемом-схемою - відвідини міста, фотосессія і його здача. Якось конвеєром іде.
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18.11.2024 18:27 Ответить
Вава посидить там пару тижднів, тримати буде
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18.11.2024 18:29 Ответить
Краще би туди Порох приїхав. Він допомагає, а не світить фейсом на марафоні
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18.11.2024 18:31 Ответить
То як п'ять бухих кацапів на МТЛБ безперешкодно ("в тумані"!!!) заблукали і заїхали на околицю Куп'янська? А якби 5 танків і 10 бтр з десантом? Співали б місяць Фортеця-Куп'янськ?
Де довбні-надовбні, де мінні загородження?
До Сирка і Тереха питань нема?
Потужні довбойоби!
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18.11.2024 18:31 Ответить
Прощай, Купянск

Вава уже стал как ангел смерти ...
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18.11.2024 18:32 Ответить
Pandamonium ☕
@RudijLis
·
17 лист.
Луценко: захід зробив 100 двигунів і начинку до ракет, зеєрмаки не змогли навіть зробити оболонки, а інженерів забрало ТЦК 🥴
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18.11.2024 18:42 Ответить
Юра, коли буде стрім - "розбор-польота", як 5 кацапів на одній старій іржавій мотолизі заїхали на околицю Куп'янська?

Це ж була потужна атака кацапів на бронетехниці?

З цього приводу треба мобілізувати 200 тис. людей і запросити в американців "томогавки"?
Чи просто поміняти командирів на цій ділянці?
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18.11.2024 18:45 Ответить
Фото цією ******* харі зазвичай з'являється біля стел захоплених міст. Один в один, навіть поза та сама.
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18.11.2024 18:52 Ответить
не до добра він там......
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18.11.2024 18:53 Ответить
Х-лу маяк дает, типа -Готовим к сдаче!
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18.11.2024 19:15 Ответить
селфи поделал? локации слил? моно и отдохнуть на кристаллах
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18.11.2024 19:30 Ответить
Та кому там це чмо потрібне . Чергова фотосесія і не більше.
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18.11.2024 19:56 Ответить
Отже, Президент Зеленський приїзжав до Покровська і передав важливу допомогу захисникам із 25 ОПДБр - грамоти і медалі!
Цікаво, що перед тим до цієї ж бригади вкотре приїздив п'ятий президент Порошенко, але він передав бійцям: 200 FPV дронів, екскаватор, 3 нічних Мавіки, 2 РЕБ Шатро, 20 Ванільних цукорків, 20 пічок-буржуйок і зарядні станції.
Як то кажуть - без коментарів.
https://t.me/putch111/50983
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18.11.2024 20:45 Ответить
А слабо президенту побути з військовими в окопах, які він для них зробив і залив бетоном хоча би до ранку?
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18.11.2024 22:19 Ответить
****** прикмета. Мабуть скоро і Куп'янськ буде залишений.
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19.11.2024 08:46 Ответить
 
 