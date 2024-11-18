Перед ликвидацией российский солдат пытается сбить дрон-камикадзе из автомата. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Роніни" 65-й отдельной механизированной бригады дронами-камикадзе уничтожили много укрытий оккупантов и ликвидировали несколько российских захватчиков.

На опубликованном видео можно увидеть, как беспилотник атакует оккупанта, пока тот спит в посадке, а также фрагмент, на котором другой российский солдат тщетно пытается сбить дрон из автомата, сообщает Цензор.НЕТ.

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