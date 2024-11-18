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Перед ликвидацией российский солдат пытается сбить дрон-камикадзе из автомата. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Роніни" 65-й отдельной механизированной бригады дронами-камикадзе уничтожили много укрытий оккупантов и ликвидировали несколько российских захватчиков.

На опубликованном видео можно увидеть, как беспилотник атакует оккупанта, пока тот спит в посадке, а также фрагмент, на котором другой российский солдат тщетно пытается сбить дрон из автомата, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 65-й ОМБр атаковали ударными дронами три орудия российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) 65 ОМБр (32)


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Ніхто не дивиться відео довше 20 сек, зараз 2024 рік
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18.11.2024 21:07 Ответить
На це можна дивитися безкінечно.
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18.11.2024 23:42 Ответить
Ронінам подяка!!!
Стріляв, потім прийняв карму.
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19.11.2024 01:17 Ответить
 
 