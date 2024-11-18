Тело российского захватчика разрывается на части от точного сброса гранаты воинов 54-й ОМБр. ВИДЕО
Воины подразделения "Incognito group" 54-й отдельной механизированной бригады точными сбросами гранат ликвидировали группу одиночных оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы опубликована в телеграм-канале "Оперативний ЗСУ".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А в час війни дронів - загине від дрона!