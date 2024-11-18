РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12030 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 654 6

Тело российского захватчика разрывается на части от точного сброса гранаты воинов 54-й ОМБр. ВИДЕО

Воины подразделения "Incognito group" 54-й отдельной механизированной бригады точными сбросами гранат ликвидировали группу одиночных оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы опубликована в телеграм-канале "Оперативний ЗСУ".

Также смотрите: Бронемашина оккупантов с триколором на крыше пылает после неудачного штурма на Сиверском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) 54 отдельная мехбригада (183)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Той хто підняв меч від меча і загине...
показать весь комментарий
18.11.2024 23:10 Ответить
Той хто прийшов із мечем - від меча і загине.
А в час війни дронів - загине від дрона!
показать весь комментарий
18.11.2024 23:20 Ответить
Дякую, діду Панасе!. Тепер і На добраніч!
показать весь комментарий
18.11.2024 23:10 Ответить
Пішли кацапи на концерт до кабиздоха
показать весь комментарий
18.11.2024 23:37 Ответить
Амеба, ****...
показать весь комментарий
19.11.2024 01:07 Ответить
його сюди ніхто не звав
показать весь комментарий
19.11.2024 08:49 Ответить
 
 