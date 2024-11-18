Тело российского захватчика разрывается на части от точного сброса гранаты воинов 54-й ОМБр. ВИДЕО

Воины подразделения "Incognito group" 54-й отдельной механизированной бригады точными сбросами гранат ликвидировали группу одиночных оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы опубликована в телеграм-канале "Оперативний ЗСУ".

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