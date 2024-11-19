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В Глухове 7 погибших, более 10 пострадавших, разрушено общежитие учебного заведения. Под завалами могут быть люди, - Зеленский. ВИДЕО

Россия продолжает терроризировать наше приграничье. Сегодня ночью был удар дроном по Глухову Сумской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, есть разрушения общежития одного из учебных заведений.

Жертвы вражеского удара

"В настоящее время известно, что из-за этой атаки погибли семь человек, среди которых ребенок. Более десяти человек пострадали, среди них двое детей. Под завалами, вероятно, еще есть люди. Делается максимум, чтобы спасти и помочь каждому.

Каждый день мы призываем мир к решимости и достаточной силе для Украины, чтобы заблокировать эти удары по нашим людям. Каждый новый удар России только подтверждает истинные намерения Путина. Он хочет, чтобы война продолжалась. Разговоры о мире ему не интересны. Должны заставить Россию к справедливому миру силой", - добавил глава государства.

Читайте также: Российский беспилотник попал в многоэтажку в Глухове, есть пострадавшие, - СМИ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Глухове беспилотник ударил по многоэтажке: 6 человек погибли, в том числе ребенок

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Глухов (35)


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Топ комментарии
+13
Що це за президент, котрий лише віщає, як Україну б"ють, руйнують, убивають?. Нах такий президент? Головнокомандувач і гарант має звітувати що він зробив щоб такого не сталося, а не "переможно і потужно" гундосити про свої прой.би!
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19.11.2024 09:02
+11
Незламний вовачка останній в цій державі, від кого можна очікувати користі
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19.11.2024 08:57
+9
Для чого він це каже ? Краще б мовчки надіслав пару Гепардів на Глухівщину та в Шостку. Шахеди тут літають кожної ночі - тільки збивай. Вони самі цього просять. І на Київ вони вже не полетять. Та й на інші міста. Якщо не збивати Шахеди з місць їх випуску, то треба ж збивати їх ще на дальніх підступах чи не так ? А у Лідора завжди як на сцені. Збивають вже у місці "посадки" цих "пташок". Що це за стратегія ? Ізраїль збиває ракети аж у небі інших країн. Ну, а що долетить, то вже долетить.
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19.11.2024 08:50
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Для чого він це каже ? Краще б мовчки надіслав пару Гепардів на Глухівщину та в Шостку. Шахеди тут літають кожної ночі - тільки збивай. Вони самі цього просять. І на Київ вони вже не полетять. Та й на інші міста. Якщо не збивати Шахеди з місць їх випуску, то треба ж збивати їх ще на дальніх підступах чи не так ? А у Лідора завжди як на сцені. Збивають вже у місці "посадки" цих "пташок". Що це за стратегія ? Ізраїль збиває ракети аж у небі інших країн. Ну, а що долетить, то вже долетить.
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19.11.2024 08:50 Ответить
Незламний вовачка останній в цій державі, від кого можна очікувати користі
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19.11.2024 08:57 Ответить
це, вам нема, мені нема, сусіду юрі нема, бабі галі нема, а 5-6 менеджерам дуже навіть багато користі.
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19.11.2024 09:06 Ответить
Що це за президент, котрий лише віщає, як Україну б"ють, руйнують, убивають?. Нах такий президент? Головнокомандувач і гарант має звітувати що він зробив щоб такого не сталося, а не "переможно і потужно" гундосити про свої прой.би!
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19.11.2024 09:02 Ответить
верховний головнокомандувач. але, тимчасово виконуючий обов'язки, вже як півроку.
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19.11.2024 09:08 Ответить
То він тільки грає роль президента, до того ж нічєво нє должєн
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19.11.2024 09:12 Ответить
Де наші ракети? Де наші ракетні атаки. Безпілотники до заднього місця, як комар для слона.
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19.11.2024 09:27 Ответить
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19.11.2024 09:35 Ответить
в ООН все тихо? заяв немає?
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19.11.2024 10:15 Ответить
зате тобі ввечері знову є про що гундосити щоб розказувати про чергову потужну відповідь
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19.11.2024 10:35 Ответить
 
 