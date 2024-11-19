В Глухове 7 погибших, более 10 пострадавших, разрушено общежитие учебного заведения. Под завалами могут быть люди, - Зеленский. ВИДЕО

Россия продолжает терроризировать наше приграничье. Сегодня ночью был удар дроном по Глухову Сумской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, есть разрушения общежития одного из учебных заведений.

Жертвы вражеского удара

"В настоящее время известно, что из-за этой атаки погибли семь человек, среди которых ребенок. Более десяти человек пострадали, среди них двое детей. Под завалами, вероятно, еще есть люди. Делается максимум, чтобы спасти и помочь каждому.

Каждый день мы призываем мир к решимости и достаточной силе для Украины, чтобы заблокировать эти удары по нашим людям. Каждый новый удар России только подтверждает истинные намерения Путина. Он хочет, чтобы война продолжалась. Разговоры о мире ему не интересны. Должны заставить Россию к справедливому миру силой", - добавил глава государства.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Глухове беспилотник ударил по многоэтажке: 6 человек погибли, в том числе ребенок